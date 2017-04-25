Григорчук впервые в истории привел Габалу к серебру чемпионата

Азербайджанская «Габала», которую возглавляет украинский специалист Роман Григорчук, за тур до окончания национального чемпионата завоевала серебряные медали.
В предпоследнем туре габалинцы принимали на своем поле «Интер» — своего прямого конкурента в борьбе за второе место, и в этом матче команда Григорчука сумела вырвать победу на последней минуте встречи.
Чемпионат Азербайджана. 27-й тур
«Габала» — «Интер» — 4:3 (3:1)
Голы: Рикардиньо (14), Зенев (26), Скарлатаке (33, автогол), Муталлимов (90) — Алиев (3, 78), Абдуллаев (71)
За счет добытого результата, «Габала», занимая второе место, стала теперь недосягаемой для идущего третьим «Интера», который идет с отставанием в девять очков.
Таким образом «Габала» впервые в истории клуба завоевала звание вице-чемпиона Азербайджана. Напомним, ранее Григорчук дважды приводил возглавляемую им команду лишь к завоеванию бронзовых медалей. Победителем же азербайджанского первенства в этом году стал «Карабах».
Отметим, что сразу после окончания матча «Габала» — «Интер» состоялось награждение габалинской команды серебряными медалями.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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