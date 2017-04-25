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Андер ЭРЕРРА: «Посвятили победу Ибрагимовичу»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» - о матче против «Бернли»

  • 25.04.2017 07:27
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Андер ЭРЕРРА: «Посвятили победу Ибрагимовичу»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера поделился впечатлениями от победы над «Бёрнли» в матче 34-го тура АПЛ. Встреча проходила в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. «МЮ» выиграл третий матч в АПЛ подряд. 
 
«Рад возможности посвятить победу над „Бёрнли“ травмированным Маркосу Рохо и Златану Ибрагимовичу. Потеря этих игроков сильно вредит команде, тот же Златан выиграл в футболе почти всё, и его опыт был бы для нас бесценен в концовке сезона. Маркос — мой хороший друг, он сильно прибавил, но очень не вовремя получил травму. Я очень переживаю за него. 
 
Мы изучили игру «Бернли», справиться с этим соперником непросто: они используют длинные передачи и смело идут в единоборства. Думаю, мы всё контролировали и заслуженно победили», — цитирует Эрреру сайт МЮ.
 

Источник — Euro-football

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