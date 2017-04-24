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Эйбар в меньшинстве минимально проиграл Атлетику

Единственный гол в матче на счету Рауля Гарсии

  • 24.04.2017 23:54
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sdeibar.eus
© sdeibar.eus

Чемпионат Испании. 33-й тур

«Эйбар» – «Атлетик» – 0:1
Гол: 0:1 – 90 Рауль Гарсия.

«Эйбар» – Йоэль, Рамис, Луна (Жунка, 42), Капа, Гальвес, Леон, Дани Гарсия, Эскаланте, Инуи (Ривера, 59), Кике, Энрик (Гонсалес, 89).
«Атлетик» – Аррисабалага, Лапорт, Йерай Альварес, Баленсиага, Де Маркос, Рауль Гарсия, Сан Хосе, Иньяки Уильямс (Сусаета, 86), Итурраспе (Беньят, 63), Муниаин, Адурис (Сабин Мерино, 81).
Предупреждения: Рамис (28), Ривера (73), Сан Хосе (80), Сабин Мерино (85), Гальвес (90), Леон (90).
Удаление: Эскаланте (56).

Источник — Sport.ua

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