Эйбар в меньшинстве минимально проиграл Атлетику

Чемпионат Испании. 33-й тур
«Эйбар» – «Атлетик» – 0:1
Гол: 0:1 – 90 Рауль Гарсия.
«Эйбар» – Йоэль, Рамис, Луна (Жунка, 42), Капа, Гальвес, Леон, Дани Гарсия, Эскаланте, Инуи (Ривера, 59), Кике, Энрик (Гонсалес, 89).
«Атлетик» – Аррисабалага, Лапорт, Йерай Альварес, Баленсиага, Де Маркос, Рауль Гарсия, Сан Хосе, Иньяки Уильямс (Сусаета, 86), Итурраспе (Беньят, 63), Муниаин, Адурис (Сабин Мерино, 81).
Предупреждения: Рамис (28), Ривера (73), Сан Хосе (80), Сабин Мерино (85), Гальвес (90), Леон (90).
Удаление: Эскаланте (56).
Источник — Sport.ua
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