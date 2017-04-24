Рома на выезде разгромно обыграла Пескару

Ещё скажи ФК Шахтёр это геноцид украинского футбола.

Вы как быки которые видят красный флаг и бегут как бараны! Что сейчас не так сказал Палкин?Средня...

Вы как быки которые видят красный флаг и бегут как бараны! Что сейчас не так сказал Палкин?Средня...