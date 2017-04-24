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Рома на выезде разгромно обыграла Пескару

Мохаммед Салах отметился дублем

  • 24.04.2017 23:49
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ФК Рома
© ФК Рома

Чемпионат Италии. 33-й тур

«Пескара» – «Рома» – 1:4
«Голы: 0:1 – 44 Стротман, 0:2 – 45 Наингголан, 0:3 – 48 Салах, 0:4 – 60 Салах, 1:4 – 83 Бенали.

«Пескара» – Фьорилло, Кода (Форназье, 80), Бираги, Дзампано, Бово, Бенали, Кулибали (Верре, 67), Баэбек, Мемушай, Капрари, Мунтари (Бруно, 46).
«Рома» – Шченсны, Манолас, Эмерсон (Жезус, 80), Рюдигер, Фасио, Паредес (Перотти, 82), Стротман, Наингголан, Салах, Эль-Шаарави, Джеко (Гренье, 71).
Предупреждения: Бираги (37), Мунтари (40).

Источник — Sport.ua

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