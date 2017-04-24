Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шевченко зустрівся з тренерами та представниками клубів УПЛ

Керманич збірної України вважає, що важливі рішення у вітчизняному футболі потрібно приймати спільно

  • 24.04.2017 22:51
  • 287 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко

24 квітня, у Будинку футболу відбулася робоча нарада за участі керівництва ФФУ, Прем’єр-ліги, головних тренерів і представників клубів елітного дивізіону, ініційована наставником національної збірної України Андрієм Шевченком.

На запрошення керманича «синьо-жовтих» пристали головні тренери та представники всіх клубів еліти з технічних причин не змогли прибути представники «Дніпра», які повідомили про це учасників зібрання, адже всі розуміють, що проблеми, в яких через соціально-економічні реалії опинився український футбол, потрібно вирішувати колегіально та спільними зусиллями. Долучилися до зустрічі й президент Федерації футболу України Андрій Павелко та представники телеканалів-трансляторів чемпіонату Прем’єр-ліги.

Андрій Шевченко  відзначив, що найголовніше завдання на сьогодні – повернути глядачів в Україні на трибуни та інтерес у вболівальників до гри мільйонів. «Потрібно виробити чітку загальну стратегію та спільні рішення, які працюватимуть на розвиток українського футболу, враховуючи сучасні реалії та інтереси збірних команд країни», - заявив головний тренер національної збірної України.

Одним із питань порядку денного було обговорення плану-календаря та формату майбутнього чемпіонату. Дискусія вийшла цікавою, свої думки висловили всі бажаючі, а вже у вівторок робоча група, урахувавши всі побажання, у тому числі й представників каналів-трансляторів, представить на розсуд клубів остаточний варіант. Пропозицію Андрія Шевченка щодо організації у наступному році зимових зборів національної та молодіжної збірних країни присутні підтримали одноголосно.

Источник — Федерация футбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.