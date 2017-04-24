Шевченко зустрівся з тренерами та представниками клубів УПЛ

24 квітня, у Будинку футболу відбулася робоча нарада за участі керівництва ФФУ, Прем’єр-ліги, головних тренерів і представників клубів елітного дивізіону, ініційована наставником національної збірної України Андрієм Шевченком.

На запрошення керманича «синьо-жовтих» пристали головні тренери та представники всіх клубів еліти з технічних причин не змогли прибути представники «Дніпра», які повідомили про це учасників зібрання, адже всі розуміють, що проблеми, в яких через соціально-економічні реалії опинився український футбол, потрібно вирішувати колегіально та спільними зусиллями. Долучилися до зустрічі й президент Федерації футболу України Андрій Павелко та представники телеканалів-трансляторів чемпіонату Прем’єр-ліги.

Андрій Шевченко відзначив, що найголовніше завдання на сьогодні – повернути глядачів в Україні на трибуни та інтерес у вболівальників до гри мільйонів. «Потрібно виробити чітку загальну стратегію та спільні рішення, які працюватимуть на розвиток українського футболу, враховуючи сучасні реалії та інтереси збірних команд країни», - заявив головний тренер національної збірної України.

Одним із питань порядку денного було обговорення плану-календаря та формату майбутнього чемпіонату. Дискусія вийшла цікавою, свої думки висловили всі бажаючі, а вже у вівторок робоча група, урахувавши всі побажання, у тому числі й представників каналів-трансляторів, представить на розсуд клубів остаточний варіант. Пропозицію Андрія Шевченка щодо організації у наступному році зимових зборів національної та молодіжної збірних країни присутні підтримали одноголосно.