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Рамон Мончи стал спортивным директором Ромы

Испанский специалист не долго оставался безработным

  • 24.04.2017 22:16
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  • 1 комментария
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asroma.com. Рамон Мончи
© asroma.com. Рамон Мончи

Бывший спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи назначен на аналогичный пост в «Роме».

Испанский специалист подписал контракт по схеме 4+1.

С именем Мончи связывают большинство трансферных успехов «Севильи» за последние годы. Украинским болельщикам он, в первую очередь, известен как человек, который привез в испанский чемпионат Евгения Коноплянку.

Источник — ФК Рома

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Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 24.04.2017 23:11
    0
    именем Мончи связывают большинство трансферных успехов «Севильи» за последние годы. Украинским болельщикам он, в первую очередь, известен как человек, который привез в испанский чемпионат Евгения Коноплянку.

    не поэтому ли он бывший?
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