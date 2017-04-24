Рамон Мончи стал спортивным директором Ромы

Бывший спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи назначен на аналогичный пост в «Роме».
Испанский специалист подписал контракт по схеме 4+1.
С именем Мончи связывают большинство трансферных успехов «Севильи» за последние годы. Украинским болельщикам он, в первую очередь, известен как человек, который привез в испанский чемпионат Евгения Коноплянку.
Источник — ФК Рома
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не поэтому ли он бывший?
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