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Сергей ПАЛКИН: «Если бы не игры с Динамо, не знал бы куда деться»

Генеральный директор «Шахтера» – о новом формате УПЛ

  • 24.04.2017 20:44
  • 1807 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о преимуществах и недостатках текущего формата УПЛ.

«Будет интрига в турнирной таблице, или ее не будет, но «Динамо» – «Шахтер» – это всегда бренд, это всегда вывеска, на которую будут идти в любой ситуации. Товарищеский это матч или нет.

Это новый формат позволил нам сегодня играть 4 матча. Благодаря этим играм мы поднимаем среднюю посещаемость чемпионата. Если бы не эти игры, я бы вообще не знал, куда деться.

Нам нужно идти этим путем, просто усилить интригу и в середине таблицы, и в ее конце. А усилить ее можно только теми вещами, которые мы хотим добавить, например, плей-офф», – сказал Палкин.

Источник — Xsport

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Комментарии
    thebestfarmer
      thebestfarmer, 24.04.2017 21:20
    0
    йди звільняй Донбас Арену якщо не знаєш куди себе подіти
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    fff
      fff, 24.04.2017 21:33
    0
    Особенно приятно постоянно обыгрывать динамо, побольше бы таких игр в чемпионате, понятное дело что Ребров в этом не заинтересован, постоянно продувать шахтёру дело не из приятных, уже не знает что говорить на пресс конференции, последний раз быстро он смылся
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