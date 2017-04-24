Сергей ПАЛКИН: «Если бы не игры с Динамо, не знал бы куда деться»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о преимуществах и недостатках текущего формата УПЛ.



«Будет интрига в турнирной таблице, или ее не будет, но «Динамо» – «Шахтер» – это всегда бренд, это всегда вывеска, на которую будут идти в любой ситуации. Товарищеский это матч или нет.



Это новый формат позволил нам сегодня играть 4 матча. Благодаря этим играм мы поднимаем среднюю посещаемость чемпионата. Если бы не эти игры, я бы вообще не знал, куда деться.



Нам нужно идти этим путем, просто усилить интригу и в середине таблицы, и в ее конце. А усилить ее можно только теми вещами, которые мы хотим добавить, например, плей-офф», – сказал Палкин.