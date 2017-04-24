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Зальцбург обыграл Бенфику в финале Юношеской лиги УЕФА

Молодежь австрийского клуба громко заявила о себе на евроарене

  • 24.04.2017 20:14
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redbullsalzburg.at/de
© redbullsalzburg.at/de

 «Ред Булл Зальцбург» стал обладателем Юношеской лиги УЕФА. В финальном поединке австрийская команда победила сверстников из «Бенфики».

Первый тайм поединка завершился в пользу португальской команды, но во второй половине матча «Зальцбургу» удалось сравнять счет и даже выйти вперед. Оба гола на счету футболистов, вышедших на замену спустя некоторое время после перерыва.

Напомним, в полуфиналах «Бенфика» обыграла «Реал Мадрид» (4:2), «Зальцбург» – «Барселону» (2:1).

Источник — Sport.ua

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