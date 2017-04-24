Зальцбург обыграл Бенфику в финале Юношеской лиги УЕФА

«Ред Булл Зальцбург» стал обладателем Юношеской лиги УЕФА. В финальном поединке австрийская команда победила сверстников из «Бенфики».
Первый тайм поединка завершился в пользу португальской команды, но во второй половине матча «Зальцбургу» удалось сравнять счет и даже выйти вперед. Оба гола на счету футболистов, вышедших на замену спустя некоторое время после перерыва.
Напомним, в полуфиналах «Бенфика» обыграла «Реал Мадрид» (4:2), «Зальцбург» – «Барселону» (2:1).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.