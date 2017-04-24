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Ростов сокрушает Спартак и скандал в Санкт-Петербурге

Sport.ua подводит итоги 24-го тура российской Премьер-лиги

  • 24.04.2017 20:15
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fc-rostov.ru. Александр Гацкан
© fc-rostov.ru. Александр Гацкан

ЦСКА дожимает «Уфу»

Команда Виктора Гончаренко прервала двухматчевую серию без побед, одолев в крайне непростом поединке «Уфу». «Армейцы» снова не порадовали игрой, проведя в целом невыразительный поединок, но за счет более высокого индивидуального мастерства исполнителей и класса команды ЦСКА сумел дожать великолепно сопротивлявшихся уфимцев.

Счет в середине второго тайма открыл Витиньо, для которого забитый мяч стал вторым после возвращения в московскую команду. А на последней минуте матча перевес «красно-синих» укрепил Федор Чалов, которому хватило всего три минуты пребывания на поле, чтобы отличиться голом.

Стоит отметить и команду Сергея Семака. «Уфа» достойно выглядела на протяжении всего поединка, и вполне могла рассчитывать на положительный результат, но допущенные ошибки в обороне дорого обошлись «горожанам». Впрочем, реализуй бы пенальти Иван Пауревич на старте второго тайма при счете 0:0, игра могла бы сложиться совершенно по другому сценарию.

Благодаря победе и поражению «Спартака» команда Виктора Гончаренко сократила отставание от «красно-белые» до семи очков. Уже на этой неделе «армейцев» ожидает ключевая игра сезона со «Спартаком» и в случае успеха ЦСКА до предела возвратит интригу в чемпионкой гонке.   

«Уфа» - ЦСКА 0:2   
Голы: Витиньо, 65, Чалов, 90
На 53-й минуте Пауревич не забил пенальти (вратарь)
«Уфа»: Беленов – Стоцкий, Живоглядов (Кротов, 80), Пауревич, Аликин, Йокич – Засеев, Безденежных, Обляков – Сысуев (Сухов, 62), Фатаи
ЦСКА: Акинфеев – А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий – Вернблум – Фернандес, Дзагоев (Головин, 63), Натхо, Щенников (Жамалетдинов, 57) – Витиньо (Чалов, 87), Ионов  
Предупреждения: Акинфеев, Щенников, В. Березуцкий

Скандальная победа «Зенита» на «Крестовском»

Скандальным получился дебютный матч «Зенита» на новом стадионе «Крестовский». Главный арбитр Алексей Еськов, не справившийся с накалом поединка и страстями, которые бушевали на поле, превратился в главное действующее лицо встречи. Судья умудрился показать три красные карточки игрокам «Урала». Если скрупулезно посмотреть на все три удаления, возможно, они и были, но у питерской команды, как минимум Артем Дзюба, запомнившийся своей грязной игрой, наиграл на красную карточку. Но арбитр не был последователен и принимал решения в одну сторону.      

Игру можно разделить на две части – до удалений и после. До удалений Эрика Бикфалви и Романа Павлюченко «Урал», прервавший четырехматчевую победную серию, смотрелся солидно и выглядел явно не хуже «Зенита». После удалений румына и россиянина команда Мирчи Луческу завладела тотальным преимуществом, что неудивительно, ведь имела на двух игроков больше на поле.

Впрочем, даже играя вдевятером, а потом и вовсе ввосьмером, «шмели» не сдавались и самоотверженно оборонялись. И сохранили свои ворота в неприкосновенности до 86-й минуты, после чего хозяева дожали обескровленного соперника, забив дважды с промежутком в четыре минуты.

Дебютными мячами за «Зенит» отличились два зимних новичка – Бранислав Иванович и Йоан Молло. Серб забил после навеса со штрафного, опередив Николая Заболотного, а француз забил после выхода «три (причем еще с центра поля (!) в ноль» на ворота оппонента. Нечасто такое увидишь.          

«Зенит» - «Урал» 2:0            
Голы: Иванович, 86, Молло, 90+4
«Зенит»: Лунев – Смольников, Иванович, Кришито, Жирков (Нету, 63) – Цаллагов, Юсупов (Молло, 53) – Кокорин (Шатов, 44), Жулиано, Данни – Дзюба
«Урал»: Заболотный – Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев – Бикфалви, Емельянов – Димитров, Лунгу (Меркулов, 68) – Ильин, Павлюченко  
Предупреждения: Дзюба, Кришито – Бикфалви, Емельянов, Павлюченко  
Удаления: Павлюченко (вторая ж.к.), 61, Бикфалви (вторая ж.к.), 61, Емельянов (вторая ж.к.), 86  

«Ростов» громит «Спартак» в день рождения Карреры

В день своего 53-летия Массимо Каррера потерпел сокрушительное поражение в Ростове-на-Дону. Не забивавшая на протяжении пяти матчей чемпионата команда Ивана Данильянца от души отыгралась на «Спартаке», забив в ворота лидера сразу три гола. Главным героем встречи стал Александр Бухаров, оформивший второй дубль в весенней части сезона. Еще один гол на счету Александра Гацкана, забитый мяч которого перед самим перерывом отправил московскую команду в глубокий нокдаун. Прийти в себя «красно-белые» во втором тайме так и не смогли.

«Спартак» провел худшую игру нынешней весной и одну из худших под руководством Массимо Карреры. Возможно, победа над «Зенитом» и возросшее 10-очковое преимущество над ЦСКА сыграли злую шутку с московской командой, которая слишком рано расслабилась и посчитала, что чемпионство уже добыто.

Не сомневаюсь в том, что итальянский коуч «красно-белых», взявший вину за поражение на себя, опустит игроков с небес на землю, и уже в следующем матче с «Уралом» мы увидим голодный к победам «Спартак». Еще есть, за что бороться подопечным Карреры и грядущая в ближайший уик-энд встреча с ЦСКА будет показательной и в то же время ключевой в этом плане.     

«Ростов» - «Спартак» 3:0
Голы: Бухаров, 23, 50, Гацкан, 45+3
«Ростов»: Медведев – Мевля, Навас, Симич – Гацкан – Калачев (Терентьев, 29), Ерохин, Нобоа, Байрамян – Полоз (Могилевец, 78), Бухаров (Азмун, 61)
«Спартак»: Ребров – Таски, Кутепов (Мельгарехо, 57), Джикия – Зобнин, Глушаков, Фернандо (Ещенко, 68), Комбаров – Попов (Самедов, 46), Ананидзе – Промес  
Предупреждения: Байрамян, Азмун
Удаление: Глушаков (прямая к.к.), 75   

Результативная перестрелка в Черкизово

Великолепный, а главное результативный поединок выдали «Локомотив» и «Амкар». Обе команды забили на двоих шесть мячей, порадовав зрителей яркой игрой. Не обошлось, правда, и здесь без судейских ошибок. Но обо всем по порядку.

«Красно-черные» вышли вперед в середине первого тайма усилиями Дарко Бодула. «Локо» сумел ответить голом в концовке тайма, когда Алексей Миранчук с близкого расстояния переиграл Дмитрия Хомича, восстановив статус-кво. Ударным у «железнодорожников» получился дебют второго тайма, когда в течение двух минут команда Юрия Семина дважды поразила чужие ворота. Сначала отличился голом на дальней штанге Дмитрий Тарасов, а затем Мануэл Фернандеш хладнокровно реализовал пенальти, которое заработал Алексей Миранчук.

Но самое «веселое» было впереди. Казалось, «Локомотив» может уже спокойно доигрывать встречу, но не тут-то было. Дарко Бодул на 61-й минуте оформил дубль, забив с пенальти. Что самое интересное пенальти и близко не было, Роланд Гиголаев картинно падал в штрафной после подката Соломона Квирквелии. Но этого оказалось достаточно, чтобы обмануть арбитра.

Еще одну ошибку Сергей Иванов совершил в самом эндшпиле матча, когда не зафиксировал офсайд у Дарко Бодула. С ударом хорвата справился Гильерме, а вот с добиванием Станислава Прокофьева голкипер «железнодорожников» был бессилен. Вот такая не совсем честная, учитывая ошибки судьи, получилась ничья. Юрий Семин вправе негодовать, по сути, у его команды отобрали заслуженную победу.     

«Локомотив» - «Амкар» 3:3  
Голы: Миранчук, 42, Тарасов, 54, Фернандеш (с пенальти), 56 – Бодул, 22, 61 (с пенальти), Прокофьев (88)
«Локомотив»: Гильерме – Янбаев, Квирквелия, Чорлука (Михалик, 80), В. Денисов – Майкон (Пейчинович, 81), Тарасов, Баринов, Фернандеш – Миранчук, Ари
«Амкар»: Хомич – Идову, Зайцев, Занев, Конде, Гиголаев – Костюков (Гасилин, 70), Комолов (Йовичич, 46), Голь, Баланович (Прокофьев, 63) – Бодул  
Предупреждения: Тарасов – Идову, Хомич

Все результаты 24-го тура:

Турнирная таблица  

Автор — Артем Минов, Sport.ua

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