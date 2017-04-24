Сборная Украины сыграет с Мальтой в Граце

Национальная сборная Украины свой следующий матч проведет в австрийском городе Грац на стадионе местного клуба Штурм – UPC-Арена (вмещает 15 400 зрителей).
Спарринг со сборной Мальты в рамках сбора в Штирии команда Андрея Шевченко планирует провести 6 июня.
Напомним, что 11 июня сборная Украины сыграет отборочный матч ЧМ-2018 с Финляндией в Тампере.
Источник — zbirna.com
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