Сборная Украины сыграет с Мальтой в Граце

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Сергей РЕБРОВ: «Моя позиция по формату чемпионата не изменилась 20:10 — sasha112006 Женя открою тебе тайну,команда которая желает стать чемпионом ,прямого конкурента должна побеждат... 20:03 — ass36 16 команд должно быть. И футбол должен быть для людей а не для олигархов