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Сборная Украины сыграет с Мальтой в Граце

Товарищеская встреча состоится 6 июня на стадионе местного клуба «Штурм»

  • 24.04.2017 19:56
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ФК Динамо Киев. Андрей Шевченко
© ФК Динамо Киев. Андрей Шевченко

Национальная сборная Украины свой следующий матч проведет в австрийском городе Грац на стадионе местного клуба Штурм – UPC-Арена (вмещает 15 400 зрителей).

Спарринг со сборной Мальты в рамках сбора в Штирии команда Андрея Шевченко планирует провести 6 июня.

Напомним, что 11 июня сборная Украины сыграет отборочный матч ЧМ-2018 с Финляндией в Тампере.

Источник — zbirna.com

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