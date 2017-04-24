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ФЕРНАНДИНЬО: «Захватчиков Донбасс Арены можно назвать террористами»

Бывший хавбек «Шахтера» расставил все точки над «і»

  • 24.04.2017 19:11
  • 1282 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Манчестер Сити. Фернандиньо
© ФК Манчестер Сити. Фернандиньо

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал захват «Донбасс Арены».

«Это был один из самых красивых стадионов страны.

Мы можем назвать их террористами – они пришли в город, захватили там и другие крупные здания», – сказал Фернандиньо.

Напомним, Фернандиньо выступал в «Шахтере» в период с 2005 по 2013 годы. В составе «горняков» бразилец провел 264 матча, в которых забил 53 гола.

Источник — Independent

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Комментарии
    dudigo78
      dudigo78, 24.04.2017 19:18
    +11
    Ех був би ти ше в Шахтарі, то Палкін тобі швидко пояснив, що це шахтьори, які хочуть щоб їх почули
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    titanovec
      titanovec, 24.04.2017 19:26
    +10
    АДЕКВАТ!!! Зауважал еще больше Ферну
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    Timur27
    Timur27, 24.04.2017 19:30
    +3
    dudigo78, 24.04.2017 19:18
    Ех був би ти ше в Шахтарі, то Палкін тобі швидко пояснив, що це шахтьори, які хочуть щоб їх почули
    а він таке казав? цитату в студію!
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    александр ковтун
      александр ковтун, 24.04.2017 19:31
    +6
    за что титановцу минус?? кто на этом сайте? одни сепары?
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    Mykhailo Stepanov
      Mykhailo Stepanov, 24.04.2017 19:33
    +7
    Цікаво на "Терриконі" цей комент є?
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    oneshot87
      oneshot87, 24.04.2017 19:58
    +3
    http://www.independent.co.uk/sport/football/fa-league-cups/fernandinho-inte
    rview-arsenal-vs-manchester-city-preview-chapecoense-tragedy-a7695656.html
    “It was one of the most beautiful stadiums in the country. We can call them terrorists and they have come in to the city now and taken the big buildings there, too.”
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