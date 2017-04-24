ФЕРНАНДИНЬО: «Захватчиков Донбасс Арены можно назвать террористами»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал захват «Донбасс Арены».
«Это был один из самых красивых стадионов страны.
Мы можем назвать их террористами – они пришли в город, захватили там и другие крупные здания», – сказал Фернандиньо.
Напомним, Фернандиньо выступал в «Шахтере» в период с 2005 по 2013 годы. В составе «горняков» бразилец провел 264 матча, в которых забил 53 гола.
Источник — Independent
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“It was one of the most beautiful stadiums in the country. We can call them terrorists and they have come in to the city now and taken the big buildings there, too.”
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