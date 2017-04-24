Яя Туре требует провести дерби Манчестера без судей

Накануне подопечные Пепа Гвардиолы вновь стали жертвой неудачного решения арбитра, когда рефери Крейг Поусон не засчитал чистый гол «горожан» в ворота «Арсенала» в рамках полуфинала Кубка Англии.

По мнению Туре, с подобного рода ошибками «Сити» приходиться мириться весь сезон, поэтому предстоящее в четверг дерби против «Юнайтед» лучше провести вообще без судейской бригады.

«Думаю, арбитры должны прекратить допускать такие ошибки. Это происходит с нами далеко не первый раз. Да, люди скажут, что мы всего лишь жалуемся, но мне очень обидно, когда не засчитывают чистые голы в ворота соперников».

«Может быть, на четверг FA найдет более квалифицированного арбитра, или нам вообще лучше сыграть без судей. Я предпочел бы именно второй вариант», - цитирует Туре Daily Mail.