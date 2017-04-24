Комментатор Василий Уткин заявил, что хочет создать свой футбольный клуб.

«Хочу вам сказать, что я принял важное решение. Хотя это даже не решение, это форма жизни. Когда ты молод и юн, ты в футбол играешь, потом некоторым из нас, очень немногим, везет, и ты его комментируешь. Дальше мы, взрослые мужчины, что делаем в таком возрасте? Люди вроде меня, Евгения Гинера, Леонида Федуна. Мы заводим футбольную команду. Именно такое решение я и принял. Мне всегда этого хотелось. Но людям надо помогать, у меня нет лишних денег. Я думаю, что заработаю специально на эту команду. Я расскажу о том, как надо содержать футбольную команду на ваших глазах. И смогу показать, что каждый из вас, мобилизовав какой-то свой ресурс, может иметь футбольную команду», - говорится в обращении.



