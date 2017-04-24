Потери Баварии и Лейпцига, волевая победа Дортмунда

С трудом верится в то, что до финиша чемпионата Германии остается каких-то жалких 4 тура. Некоторые команды все еще пытаются исправить ситуацию в турнирной таблице, некоторые понимают, что не прыгнут выше своей головы, а кто-то готовится к серьезной перестройке в межсезонье, и таковых команд большинство. Наверное, только «Бавария», «Лейпциг» и «Хоффенхайм» могут быть довольны тем, как складывается для них нынешний сезон. Первые уже фактически чемпионы, вторые с первого сезона в элите смогли пробиться в Лигу чемпионов, а третьи находятся за шаг до той же задачи, о которой в начале чемпионата даже никто не мечтал.

После поражения от «Реала» в розыгрыше 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» предстала перед своими зрители в несколько поникшем и разобранном состоянии. И, действительно, дебютный сезон стал настоящим испытанием для Карло Анчелотти, главной ставкой которого была как раз Лига чемпионов. С нынешним положением дел в Бундеслиге, любой тренер мог бы привести «Голливуд» к золотым медалям, но не каждому суждено поднять команду на высшую ступень европейского турнира. Не удавалось это Пепу Гвардиоле, пока что имеет с этим серьезные проблемы и Анчелотти.

Существуют проблемы у итальянского специалиста и с коммуникацией с собственными футболистами. Давно поговаривают об уходе Дугласа Косты, который так здорово начала свою немецкую карьеру, однако при Анчелотти сел в глубокий запас. Непонятно, для чего был приобретен Ренато Санчес, который пока что также не вписывается в тактические схемы «Баварии». Перестал играть постоянно и Кингсли Коман, который подавал огромные надежды после своего перехода из «Ювентуса». Не показывает своей лучшей игры и Давид Алаба, Артуро Видаль и Томас Мюллер, которые, создается впечатление, чем-то подавлены и не могут полностью раскрыться на поле.

В матче против скромного «Майнца», который ведет отчаянную борьбу за выживание, «Бавария» пропустила первой. Голом отличился в недавнем прошлом один из самых перспективных воспитанников «Барселоны», Боян Кркич, карьера которого пошла по наклонной, и из гранда мирового футбола он скатился до уровня аутсайдера немецкой Бундеслиги. Однако еще до середины первого тайма хозяевам удалось сравнять счет. И все бы ничего, но на перерыв «Бавария» ушла, проигрывая в счете - с пенальти отличился Даниель Бросински. Во втором тайме мюнхенский клуб пытался спасти ситуацию, но хватило его только на то, чтобы отыграться - четвертый матч кряду без побед, что не может радовать руководство «Баварии».

«Бавария» - «Майнц» - 2:2

Голы: Роббен, 16, Алькантара, 73 – Боян, 3, Брозински, 40, с пенальти.

«Бавария»: Ульрайх – Рафинья, Хуммельс, Алаба (Киммих, 17), Бернат – Алькантара, Видаль (Алонсо, 65) – Роббен, Мюллер, Рибери (Коман, 46) – Левандовски.

«Майнц»: Хут – Донати, Белль, Хак, Брозински (Балогун, 52) – Латца, Фрай — Озтунали, Боян (Онисиво, 68), Квайсон (Рамальо, 78) – Муто.

Предупреждения: Рафинья – Онисиво.

Дортмунд ехал в Менхенгладбах с четким пониманием того, что в этом матче им необходима победа. Команда Дитера Хекинга практически обезопасила себя от вылета и сосредоточилась на подготовке к новому сезону, когда можно будет всё начать с чистого листа. Тем не менее, в этом поединке мы увидели равную игру, победу в которой добыла команда, которой это было нужнее.

Подопечные Томаса Тухеля еще не потеряли надежд занять в чемпионате второе место, однако для этого «шмелям» необходимо в оставшихся четырех матчах отыграть у «Лейпцига» шесть очков разницы. Для прямого выхода в групповой этап Лиги чемпионов Дортмунду достаточно оставить за собой третью строчку в чемпионате, однако не стоит забывать, что па пятки команде Тухеля наступает «Хоффенхайм», с которым предстоит сыграть уже в 32-м туре.

Гладбах после прихода Хекинга сделал существенные шаги вперед в своей игре, но пока что очень далек от идеальной игры, что показал матч против одноклубников из Дортмунда. Не хватает пока что Гладбаху надежности в обороне, чего требуют реалии атакующего немецкого футбола. Ударная концовка матча от гостей позволила Дортмунду не только сравнять счет, но и вырывать победу, которая, с учетом потери «Хоффенхайма», вывела их на третью строчку в чемпионате.

«Боруссия» М - «Боруссия» Д - 2:3

Голы: Штиндль, 43, Шмельцер, 48, автогол — Ройс, 10, с пенальти, Обамеянг, 59, Геррейру, 87.

Боруссия М: Зоммер, Кристенсен, Вендт, Эльведи (Корб, 81), Вестергор, Штробль, Дауд (Бенеш, 64), Хофманн, Траоре (Херрманн, 71), Хан, Штиндль.

Боруссия Д: Бюрки, Гинтер, Шмельцер, Дурм, Геррейру, Кастро, Шахин (Мерино, 22), Пулишич, Бендер, Ройс (Обамеянг, 57), Дембеле (Мор, 87).

Предупреждения: Дауд, Эльведи, Мерино — Кастро, Бюрки.

Продолжается неудачная история украинских футболистов в Германии. Из четырех представителей нашей страны в Бундеслиге, ни один из них не попал в заявку на матч в отчетном туре. Но если «Дармштадту» это принесло желаемый результат, который, впрочем, вряд ли спасет команду Федецкого, Олейника и Березовского от вылета во Вторую Бундеслигу, то «Байер» Владлена Юрченко и «Шальке» Евгения Коноплянки в своих матчах очки потеряли. Более того, «Байер» не может выиграть вот уже третий матч кряду и в последних турах будет биться за выживание. Недалеко ушел и «Шальке», который усилиями Клааса-Яна Хунтелаара добился ничьей в матче против «Лейпцига».

Нынешний тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль, который привел команду к плачевному состоянию, в последних матчах изменил тактическую схему к излюбленным для Коноплянки 4-3-2-1, однако и при чистых двух крайних атакующих полузащитниках украинский хавбек не подпускается к составу. Через месяц «Шальке» будет вынужден заплатить «Севилье» 15 миллионов евро за футболиста, который не является даже резервным, поэтому наверняка руководство «плутов» будет искать украинцу новый клуб, который сможет покрыть хотя бы часть этих затрат и перекупить контракт.

Существует и другой вариант, при котором Вайнцирль будет уволен со своего поста за неудовлетворительные результаты и новый наставник «Шальке» начнет доверять экс-игроку «Днепра». Однако само понимание того, что Коноплянка не смог заиграть в Европе ни при одном тренере из трех, ставит огромный знак вопроса перед его профпригодностью.

«Шальке» - «Лейпциг» - 1:1

Голы: Хунтелаар, 46 — Вернер, 14.

«Шальке»: Ферманн — Хеведес, Колашинац, Коке, Бадштубер — Стамбули, Бенталеб, Майер (Ритер, 82), Калиджури (Шопф, 50) — Бургшталлер (Ди Санто, 74), Хунтелар.

«Лейпциг»: Гулачи — Комппер, Орбан, Хальстенберг, Бернардо — Забитцер, Кейта, Демме, Форсберг (Ильзанкер, 77) — Вернер (Берк, 83), Поульсен (Зельке, 90).

Предупреждения: Стамбули, Коке, Майер — Хальстенбергер, Кейт.

Турнирная таблица:





Алексей ГОРЛАЧ