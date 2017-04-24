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ВИДЕО ДНЯ. Как зажигают голландские фанаты, или черная шиза

Из-за пиротехники пришлось прервать матч Эредивизи

  • 24.04.2017 18:14
  • 459 просмотров
  • 1 комментария
Метки
twitter.com/AFP
© twitter.com/AFP

На принципиальном поединке в чемпионате Нидерландов между ПСВ и «Аяксом» болельщики хозяев на фанатской трибуне попытались устроить фаер-шоу. Но, видимо, что-то пошло не так. Арбитр приостановил встречу, но в конце-концов она завершилась минимальной победой ПСВ.
 

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Forward_dd
      Forward_dd, 24.04.2017 18:18
    +1
    бывал пару раз у нас на стадионе, чуть не задохнулся под банером в белом дыму, что там творится страшно представить
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