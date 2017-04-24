На принципиальном поединке в чемпионате Нидерландов между ПСВ и «Аяксом» болельщики хозяев на фанатской трибуне попытались устроить фаер-шоу. Но, видимо, что-то пошло не так. Арбитр приостановил встречу, но в конце-концов она завершилась минимальной победой ПСВ.
CRAZY: The scenes from the stands at PSV vs Ajax. 😳💥— SPORF (@Sporf) April 23, 2017
pic.twitter.com/726CqIcekX
Источник — Sport.ua
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