Формат следующего чемпионата Украины пока не смогли определить

Участники рабочего совещания, состоявшегося сегодня в столичном Доме футбола решили, что в следующем сезоне в чемпионате Украины примут участие 12 команд.
Напомним, что ФФУ, УПЛ и наставник сборной Украины Андрей Шевченко инициировали проведение совещания, на котором его участники обсудили составление плана-календаря и формата чемпионата-2017/18.
Таким образом, руководители ФФУ и УПЛ, главные тренеры, руководители элитных клубов, а также Андрей Шевченко проголосовали за то, чтобы оставить прежним число участников следующего чемпионата, и пришли к мнению, что формат соревнований лучше определить позже.
Напомним, ранее клубам предложили пять форматов будущего чемпионата.
Источник — Сегодня Спорт
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