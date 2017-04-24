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Формат следующего чемпионата Украины пока не смогли определить

На совещании в Доме футбола решили, что расширять Премьер-лигу не будут

  • 24.04.2017 18:04
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  • 1 комментария
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Формат следующего чемпионата Украины пока не смогли определить
Участники рабочего совещания, состоявшегося сегодня в столичном Доме футбола решили, что в следующем сезоне в чемпионате Украины примут участие 12 команд.
 
Напомним, что ФФУ, УПЛ и наставник сборной Украины Андрей Шевченко инициировали проведение совещания, на котором его участники обсудили составление плана-календаря и формата чемпионата-2017/18.
 
Таким образом, руководители ФФУ и УПЛ, главные тренеры, руководители элитных клубов, а также Андрей Шевченко проголосовали за то, чтобы оставить прежним число участников следующего чемпионата, и пришли к мнению, что формат соревнований лучше определить позже. 
 
Напомним, ранее клубам предложили пять форматов будущего чемпионата.

Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    Роман Захарчук
      Роман Захарчук, 24.04.2017 18:41
    0
    Формат будет простой. Кто выжевет тот и будет играть. А будет это 12 или может 10 или вовсе 8 клубов, то уже третий вопрос...
    Возможно это и будет то дно от которого ЧУ вконце концов начнет рости и развиватся.
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