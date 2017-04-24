Не ждали. Картина маслом

Вода была без вкуса. Без вкуса, без цвета, без запаха. Пока не появился «Юпи»! Была такая реклама по ТВ в 90-х, одна из первых, и потому запомнившаяся нам надолго. Пришла она на память и вчера. Тур ПШ был бы напрочь пресным, кабы «Черноморец» не выиграл у «Зари». Не потому что автор из Одессы, а потому что «моряки» вновь спасли нам хоть какую-то интригу.

Команда Бабича, после убогой ничьи на убитом поле, выиграла три матча кряду. Известно у кого, да все на выезде. Тут уж даже самый скептический Юрич будет вынужден аплодировать: три случая – закономерность. Констатируем факт: одесситы, само появление которых в компании сильнейших подвергалось сомнению, показывают в ней лучший результат.

Не могу не вспомнить Виктора Прокопенко, утверждавшего, что нормальный тренер делает команду за три года. Доказано в Одессе им лично, а также Альтманом и Григорчуком. Не то, чтобы я сравнивал с ними Александра Бабича, но, похоже, он таки-знает, что делает. И, как бы турнир для «Черноморца» не завершился, команда уровня ПШ у нас есть, а это на сегодня уже немало.

Совершим привычный променад по матчам тура, уделив внимание критериям, важным для зрителя, попытавшись их оценить по пятибалльной системе.

Итак, «Динамо» принимало «Шахтер» в классическом матче лидеров, «Олимпик» гостил в Александрии, где команды «месились» за зону Лиги Европы, а обжившаяся в Запорожье «Заря» должна была экзаменовать «Черноморец» - отличника выездной сессии.

Зрелищность. «Три с минусом».

Даже в Запорожье, где игра была более смотрибельной методом исключения, наблюдалось всего шесть голевых моментов. В Александрии – на один меньше. В Киеве, если по-хорошему, то лишь два.

Общим во всех трех играх была вспышка активности до середины первого тайма, затем угасавшая. Но если в Александрии и Запорожье после этого нас ждал вполне себе содержательный второй тайм, то события в Киеве напомнили известный анекдот: «Врач сказал в морг – значит, в морг!» Полумомент Пантича стал тем самым парадоксальным исключением, что подтверждает правило.

Интрига. Как это ни прозвучит странно, но в Киеве она оказалась исчерпанной уже на 12-й минуте. После того как забил Феррейра, «Динамо» ничем не выказало свою способность уйти от поражения. За исключением упомянутого полумомента на 79-й минуте.

А вот «Олимпик» мог реально это сделать еще на 70-й минуте, да Моха промахнулся.

Если считать все те же полумоменты, то последний шанс у «Зари» имел Бонавентуре на 83-й минуте, хотя по эпизоду Безрук ему шансов не оставлял. А до этого действительно голевая возможность была упущена на 69-й минуте: и здесь дуэль этих же соперников выиграл кипер одесситов.

Пожалуй, все-таки «тройка».

Логика. Ближе всего к закономерному оказался счет в Запорожье. При соотношении голевых моментов 4:2 в пользу «Черноморца», 2:1 на табло смотрится достаточно комфортно.

«Шахтер», имевший два чистых голевых шанса, скажем так, был явно ближе к победе с минимальным счетом. Которую и одержал, включив «Брагу»: не давая играть сопернику и, по большому счету, перестав играть сам.

А вот в Александрии счет нелогичен. Ибо, опуская полумоменты, «Олимпик» даже больше заслуживал забитого мяча.

Ну, где-то на «четыре с минусом».

Судейство. Больше «тройки» выставить не позволяет бригада Грисьо в Александрии. Там все решил единственный гол, забитый из офсайда.

Обратился к своему консультанту по поводу обоих пенальти, поставленных Абдулой в Запорожье. Ответ был следующим: «Оба-два верно. Хотя в ворота «Зари» и менее явный».

В Киеве вопросов такого масштаба и калибра к Труханову и компании не возникало.

Везение. Потрудившись во благо «Зари» в прошлом туре после двух выходных, мсье Фарт вновь взял отпуск за свой счет. Вообще, удивительное затишье, в этом плане: лишь одной команде явно везло, и только в одном из дюжины состоявшихся матчей Первой шестерки. По опыту зрителя скажу: это большая редкость.

Это что же выходит: удача отвернулась от ЧУ?

Личности. Здесь будет «четверка».

Выделю троих. Наиболее запоминающейся фигурой для меня стал Третьяков из «Черноморца», отдавший голевой пас, заработавший пенальти, и еще дважды ставший автором потенциально голевых передач. То есть, фактический плеймейкер тура, участвовавший во всех моментах своей команды. Приятная неожиданность, запомним эту фамилию, на всякий случай.

Далее, конечно, Коркишко: два забитых мяча и начало еще одной опасной атаки.

Запомнился и александриец Полярус. Правда, лишь в первые пятнадцать минут второго тайма, но отыграв достаточно ярко, как у чужих, так и у своих ворот.

Насчет игры в Киеве – Вы в курсе. И вообще, если бы не мажорная нота в Запорожье, этот обзор назывался бы «Вершины лондонского дна».

Голы. Два «рабочих», два с пенальти и один «левый». Мабуть, «три с минусом».

Выбирая между голами Феррейры и Коркишко, отдам предпочтение последнему, который, на мой взгляд, смотрелся более динамично и был забит при более очевидном противодействии соперника.

Симпатии и антипатии. С чистой совестью могу сказать, что больше других понравился «Черноморец». Команда Бабича именно в этом туре больше играла в футбол, и так вышло, что никто не превзошел ее в этом. Чисто визуально и, разумеется, по моему субъективному мнению.

«Динамо» не только разочаровало, но и, на фоне лидера, показало наиболее скудный атакующий потенциал.

На всякий случай, именно эти команды я выделяю в данной номинации впервые за четыре тура.

Посещаемость. О средней даже не заикнусь. Поскольку этот тур – из ряда вон выходящий: «Динамо» играло с «Шахтером». Как следствие, в Киеве на игру пришло в пятнадцать с половиной раз больше зрителей, чем на остальные два матча, вместе взятые.

Прогнозируемый рекорд посещаемости матчей ПШ составил здесь 51730 человек. Однако параллельно был зафиксирован и антирекорд в Запорожье, где на «Зарю» с «Черноморцем» собрались посмотреть всего 1200.

2100 в Александрии на игре с «Олимпиком» - откровенно говоря, могло быть и хуже.

Турнирное положение. За шесть туров до финиша «Динамо» оказалось на «необитаемом острове»: по 14 очков отделяет его как от «Шахтера», так и от «Зари». Таким образом, теперь уже можно во весь голос заявлять, что судьба «золота» и «серебра» решена.

А вот с «бронзой» я бы не спешил. Мало того, что 4 очка – пыль для моряков, когда разыгрываются еще по 24 на брата. Главное – игра «Зари» отнюдь не выглядит настолько убедительной, чтобы гарантировать ей медали. А ведь, помимо них, третье место дает еще и прямую путевку в группу Лиги Европы. С вытекающими материальными бонусами.

Теперь смотрим в таблицу и видим, что даже «Олимпику» до него – двумя руками подать. И это в преддверии очного поединка с «Зарей». Словом, для четырех соискателей «безвиза» в Европу все еще может быть весьма и весьма увлекательно.

Однако мои препирательства между оптимистом и пессимистом торжественно объявляю закрытыми. Потому как первый из них теперь неизменно будет тыкать пальцем в верхнюю часть таблицы, а второй – в нижнюю, и каждый при этом будет слышать только себя. То есть, истина в этом споре явно не родится.

Анонсы. Интересно, что в пятом туре вся шестерка играет в один день. Так что это воскресенье теоретически могло бы стать настоящим праздником для патриотов ЧУ: смотри футбол с двух дня до полдесятого, и будет тебе счастье! Было бы на что смотреть.

От «Олимпика» с «Зарей» в Киеве жду большой скуки на фоне упорнейшей борьбы.

«Шахтер» в Харькове должен спокойно управиться с «Александрией». Он просто сильнее, причем намного.

«Динамо» положение обязывает порадовать своих болельщиков уверенной победой. Сможет ли чем-то возразить ему «Черноморец» - будем посмотреть. Оно, конечно, хотелось бы завершить круг без поражений, но, как говорил герой известной комедии, Вы даете нереальные планы. Тем паче, когда приходится играть четвертый раз подряд на выезде.

А пока фанаты одесской команды, ставшей героем дня, могут упиваться этим фактом. Но помнить о том, что сегодня она смотрится лучше конкурентов лишь все тем же методом исключения. И это не «Черноморец» поднялся до уровня «Зари», а скорее очень даже наоборот.

Но в том, что с каждой игрой «моряки» действуют все увереннее, с Бабичем трудно не согласиться. Что ж, как говорится, дай Бог нашему теляте волка поймати…