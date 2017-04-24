Определены первые финалисты чемпионата Neymar Jr's Five!

В субботу, 22 апреля, на стадионе «Локомотив» в Киеве стартовал дебютный для Украины розыгрыш международного футбольного турнира Neymar Jr's Five, победитель которого уже этим летом отправится в Бразилию, где сразится с коллективами из более чем 50 стран за звание лучшей команды мира.

В Украине отборочные турниры Neymar Jr's Five проходят в пяти городах. Национальный финал состоится 28 мая в столице, где сыграют по три лучшие команды от Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Львова.









Красную ленту Neymar Jr's Five повезло перерезать киевским футбольным коллективам, которые на протяжении всего субботнего дня определяли не только победителя квалификации, но и три команды, которые продолжат борьбу и будут соревноваться в финале.









Горячие и непредсказуемые баталии велись на трех футбольных площадках, подготовленных и адаптированных к уникальным правилам турнира, которые основал сам нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии. На протяжении всей турнирной дистанции было сложно определить, кто же является фаворитом, однако финальные матчи расставили все на свои места.

Уверенно минуя групповую стадию, команды Dinamika, MOdas, ИнБев Житомир и Ураган встретились между собой в полуфинальных матчах. И если ИнБев Житомир справился со своим соперником Dinamika без особых проблем, то Ураган оказал достойное сопротивление фавориту встречи и только в заключительном отрезке игры уступил более мотивированному MOdas.





В матче за третье место и, как результат, за путевку в национальный финал Neymar Jr's Five, Ураган все же добился своего и одолел команду Dinamika, завоевав бронзовые медали турнира.





Финал же выдался по-настоящему зрелищным и в нем сошлись действительно два достойных соперника, каждый из которых стремился поднять над своей головой заветный кубок. Однако выиграть и завоевать первое место в киевской квалификации удалось более прагматичной команде, которая построила свою игру от обороны и, проведя несколько быстрых контратак, смогла отправить в ворота ИнБев Житомир сначала первый гол, оставив соперника в меньшинстве, а сразу после этого удвоив свое преимущество. Произошло это за 4 минуты до финального свистка и у житомирской команды оставалось очень мало времени для того, чтобы исправить ситуацию. ИнБев Житомир бросил большие силы вперед, чем несколько раз вполне мог воспользоваться MOdas. Однако очередного гола многочисленным болельщикам, которые, несмотря на дождливую погоду, собрались на стадионе «Локомотив», пришлось ждать до заключительной минуты игры, когда игроки в «удачливых» салатовых манишках отправили в ворота соперника очередной мяч. Надо отдать должное двум игрокам ИнБев Житомир, которые боролись до последнего, но и их усилий не хватило для того, чтобы остановить MOdas.





Соответственно определен неоспоримый победитель первого украинского отборочного турнира Neymar Jr's Five, который забрал домой кубок киевской квалификации.





«Получили колоссальное удовольствие. Настраивались на финал, ожидали, что сыграем с командой высокого уровня. Я слышал, что они готовятся нам как-бы отомстить по-доброму, по-спортивному 28-го мая... Первая игра - думаю многие приспосабливались к правилам. Свои нюансы, которые реально могут подвести в какой-то момент. Много лидеров вылетело, поэтому было не очень просто, но после первой игры мы сделали выводы и думаю тактически правильно сыграли сегодня.

Я думаю будет очень сильный финал в Киеве, который пройдет 28 мая на день города. Будет интересно, люди придут, надо не подвести, думаю, будут серьезные команды, которые из других городов приедут» - Александр Кульша, капитан команды MOdas.

Ведущим отборочного турнира в Киеве и комментатором этих футбольных баталий стал Дмитрий Поворознюк - футбольный журналист и главный редактор проекта #FootballHub.

Арбитрами выступили квалифицированные и опытные арбитры Федерации футзала Киева.









Киевский отборочный турнир прошел при поддержке Федерации футзала Киева.

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Neymar Jr's Five - уникальный международный футбольный турнир, динамичный формат которого придумал капитан сборной Бразилии Неймар. Команды с более чем 50-ти стран соревнуются в десятиминутных матчах. Каждый раз, когда одна команда забивает, соперник теряет игрока. Так продолжается до того момента, пока последний футболист не выбудет из игры. Всего в команде 5 основных игроков и 2 запасных.

Украинские отборочные турниры Neymar Jr's Five проходят с 22 апреля по 20 мая в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове. Национальный финал состоится 28 мая в Киеве.

Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов в возрасте от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет).

Календарь квалификаций Neymar Jr's Five:

22 апреля - Киев, «Локомотив» (ул. Стадионная, 10)

29 апреля - Харьков, «Металлист» (ул. Плехановская, 65)

6 мая - Днепр, Sport Life (ул. Набережная победы, 25);

14 мая - Одесса, «Спартак» (ул. Канатная, 79/1А)

20 мая - Львов, «Электрон» (ул. Ген. Чупринки, 130).

По результатам квалификаций 16 лучших команд будут соревноваться в Национальном Финале в Киеве, команда-победитель которого обеспечит себе билет в Бразилию, где будет бороться за звание Чемпиона Мира. Победитель Мирового Финала получит уникальную возможность встретить Неймара в Барселоне (Испания) и стать его гостем на знаменитом Камп Ноу на матче ФК Барселона.

Детали, правила и регистрация команд здесь: http://www.neymarjrsfive.com/uk/UA

Собирайте команду в своем городе и соревнуйтесь за поездку на Финал в Бразилию!

Регистрация в других городах продолжается!

Партнеры проекта: Сильпо, Tickets.ua

Медиа-партнеры: НЛО TV, KISS FM, Обозреватель, Футбол24, Bigmir

Спортивные организаторы: Sport Lab и чемпионат Киева по футболу Weekend Superleague.