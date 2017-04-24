Сергей РЕБРОВ: «Моя позиция по формату чемпионата не изменилась

По мнению Реброва, нет смысла обсуждать варианты формата чемпионата, который предложила УПЛ.
«Моя позиция не изменилась, я за то, чтобы расширить Премьер-лигу до 16-ти, в крайнем случае - до 14-ти команд и играть в два круга. Поэтому не вижу смысла обсуждать варианты, предложенные УПЛ», - сказал главный тренер «Динамо» Сергей Ребров.
Ранее сообщалось, что УПЛ предложила пять разных вариантов, один из которых нынешний формат чемпионата, еще один предусматривает чемпионат в три круга, а остальные - деление на группы с различными вариантами плей-офф.
Источник — zbirna.com
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