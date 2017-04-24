Коркишко – лучший игрок 26-го тура УПЛ

УПЛ совместно с ТМ «Parimatch», опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определили самого яркого футболиста из всех, принявших участие во встречах 26 тура Лиги Пари-Матч.
В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Игорь Цыганик, Дмитрий Поворознюк, Игорь Шуховцев, Александр Сопко, Александр Денисов.
По итогам голосования победу одержал игрок «Черноморца» Дмитрий Коркишко, который во встрече с «Зарей» сделал дубль.
Источник — Официальный сайт УПЛ
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