Коркишко – лучший игрок 26-го тура УПЛ

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ЧМ-2017. Польша обыграла сборную Украины 15:44 — Михаил Дончик Рівень у наших хокеїстів - нище плінтуса: ні техніки обробки шайби, ні пасу, ні силової боротьби ... 15:43 — Igor Kelbas Да в Украине хоккей давно уже мертв, как в Беларуси футбол- разве что в свое время и по сей день ...