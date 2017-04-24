Гусев может перебраться в США в ближайшие две недели

Агент бывшего полузащитника киевского «Динамо» Олега Гусева Вадим Шаблий уверяет, что его клиент уже в ближайшие недели обретет новый клуб, скорее всего, в США, но есть и варианты.

— Мы постоянно ведем переговоры с клубами, это и МЛС, и команды из чемпионатов, где все еще открыто трансферное окно. Финансовая сторона? Сейчас главное, чтобы Олег играл. Надеюсь, что в ближайшие две недели все проясниться, и тогда мы все объявим официально, — сказал Шаблий.