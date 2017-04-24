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Гусев может перебраться в США в ближайшие две недели

Агент экс-игрока сборной Украины занимается поисками нового клуба

  • 24.04.2017 14:33
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dynamo.kiev.ua. Олег Гусев
© dynamo.kiev.ua. Олег Гусев
Агент бывшего полузащитника киевского «Динамо» Олега Гусева Вадим Шаблий уверяет, что его клиент уже в ближайшие недели обретет новый клуб, скорее всего, в США, но есть и варианты.
 
— Мы постоянно ведем переговоры с клубами, это и МЛС, и команды из чемпионатов, где все еще открыто трансферное окно. Финансовая сторона? Сейчас главное, чтобы Олег играл. Надеюсь, что в ближайшие две недели все проясниться, и тогда мы все объявим официально, — сказал Шаблий.
 

Источник — Комсомольская правда

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