Шахтер готовится к Днепру без Бернарда

В среду, 26 апреля, «горняки» в полуфинале Кубка Украины сразятся с «Днепром», а через четыре дня уже в рамках национального чемпионата встретятся с «Александрией». Оба матча состоятся в Харькове на ОСК «Металлист».

Но пока «Шахтер» сконцентрирован на кубковом поединке. Сегодня дончане провели утреннюю сессию в Ворзеле. Тренировка традиционно состояла из различных игровых упражнений, а в конце футболисты поработали над точностью ударов со штрафных. Не занимался в общей группе лишь Бернард, получивший небольшое повреждение в матче с «Динамо».

Завтра в первой половине дня у «оранжево-черных» назначена тренировка, а вечером команда вылетит в Харьков.