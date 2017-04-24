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Шахтер готовится к Днепру без Бернарда

Команду Паулу Фонсеки ожидает насыщенная игровая неделя

  • 24.04.2017 14:15
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
В среду, 26 апреля, «горняки» в полуфинале Кубка Украины сразятся с «Днепром», а через четыре дня уже в рамках национального чемпионата встретятся с «Александрией». Оба матча состоятся в Харькове на ОСК «Металлист».
 
Но пока «Шахтер» сконцентрирован на кубковом поединке. Сегодня дончане провели утреннюю сессию в Ворзеле. Тренировка традиционно состояла из различных игровых упражнений, а в конце футболисты поработали над точностью ударов со штрафных. Не занимался в общей группе лишь Бернард, получивший небольшое повреждение в матче с «Динамо».
 
Завтра в первой половине дня у «оранжево-черных» назначена тренировка, а вечером команда вылетит в Харьков.
 

Источник — ФК Шахтер

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