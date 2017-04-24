Украинские чемпионки и призеры Олимпийских игр — фехтовальщица Ольга Харлан, биатлонистка Юлия Джима и гимнастка Анна Ризатдинова — перевоплотились в лесных нимф, чтобы пожелать игрокам главной футбольной команды страны успеха в поединке с Финляндией.

В новом ролике в поддержку нашей сборной от проекта «Вірні збірній» украинские красавицы-спортсменки с помощью народных традиций и символов передают нашим футболистам частичку своей любви и поддержки. Девушки уверены, что именно вера и преданность фанатов, а еще — немного удачи, должны помочь сборной получить непростую, но такую нужную выездную победу.

Олимпийская чемпионка Пекина, призер Игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро, фехтовальщица Ольга Харлан сама является страстной футбольной болельщицей, а о поддержке фанов может говорить и как спортсменка, и как фанатка: «Победа всегда дается с трудом, легкая победа — не победа. А поддержка фанатов — неотъемлемая составляющая успеха спортсмена. У наших футболистов такая поддержка уже есть, остается только быть сильными, выкладываться на 100, нет, на 200%, верить в себя и наращивать свое мастерство».

Новое фан-движение «Вірні збірній» объединяет преданных болельщиков сборной. В марте во время матча Хорватия—Украина«Вірні збірній» уже показали, что такое настоящая поддержка, отправив почти двухтысячный десант фанатов в Загреб. И несмотря на не совсем удачный результат игры, украинскими фанами на трибунах можно гордиться. Именно такая поддержка, по словам биатлонистки Юлии Джимы, чемпионки Зимних Олимпийских игр 2014 года, ведет спортсмена к победе: «У меня были случаи, когда все как из рук падает, ничего не получается, а тебя еще и критикуют сотни людей вокруг. Однако всегда есть фанаты, которые поддерживают тебя при любых обстоятельствах. Именно эти люди вдохновляют, придают уверенности, мотивируют бороться до конца».

«В любом виде спорта залог успеха — это трудолюбие, характер и вера, — рассказывает Анна Ризатдинова, художественная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года. — Нашим футболистам я хочу пожелать быть, в первую очередь, командой, одним целым. Сейчас важно посвятить все время тренировкам, отдаваться на поле так, чтобы выползать с него с пониманием того, что мы сегодня сделали здесь, на поле, все, что могли».

Следующий отборочный матч на ЧМ-2018 украинская команда сыграет со сборной Финляндии в Тампере 11 июня.

Напомним, фан-движение «Вірні збірній» было основано в начале 2017 года новым премиум-спонсором ФФУ и Национальной сборной команды Украины по футболу — компанией «Перша приватна броварня» — при медиаподдержке группы «1+1 Медиа».