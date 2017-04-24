Джузеппе МАРОТТА: «Не хотим оказывать давление на Бентакура»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассказал, почему клубу трудно работать над усилением состава, а также прокомментировал трансфер полузащитника Родриго Бентакура, о переходе которого из «Бока Хуниорс» за € 9,5 млн было объявлено в пятницу.

- Трансферы? Нам нелегко работать над усилением команды, поскольку в ней есть несколько игроков, достойных носить футболку «Ювентуса». Нынешняя команда составлена с прицелом и на настоящее, и на будущее.

Что касается приобретения Бентакура, то это нашим долгом является мониторинг молодых игроков и подписание с ними контрактов. Бентакур очень молод и подаёт надежды, поэтому Аллегри предстоит оценить его возможности и решить, в каком направлении ему нужно развиваться. Он не будет выходить в стартовом составе «Ювентуса» сразу же после перехода. Не хотим оказывать на него большое давление.