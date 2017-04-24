Динамо вывесило белый флаг. Обзор 26-го тура УПЛ

Не оправдавшее ожиданий Класико, рекорд посещаемости за два года, ошибка в Александрии и серия «Черноморца» – главные события уик-энда в обзоре Sport.ua.

Матч тура

Поединок между «Динамо» и «Шахтером» априори является центральным в туре, даже если в нем нет турнирной интриги. В ее отсутствие ждали битву без оглядки на ворота и атакующего бескомпромиссного футбола. Такого, который наши гранды показали во время прошлого матча на НСК «Олимпийский» - с обилием моментов и голов. Но на этот раз поединок «Динамо» и «Шахтера» получился на редкость скучным и неинтересным. Новая тактическая схема киевлян против команды Паулу Фонсеки оказалась недейственной, а перестроиться по ходу игры подопечные Сергея Реброва не смогли. «Шахтер» же после достаточно быстрого гола особо в атаку не шел, отдав территориальное преимущество сопернику. Но у «Динамо» в созидании, особенно в первом тайме, не получалось ровным счетом ничего. Неудивительно, что на двоих команды за 90 минут нанесли десять ударов, из которых всего три было в створ ворот. Можете себе представить такое в Класико между «Реалом» и «Барселоной»?

Посещаемость тура

Тем не менее, поединок «Динамо» - «Шахтер» стал наиболее посещаемым за последние два сезона. На трибунах НСК «Олимпийский» собралось 51 732 зрителя. Цифра по нынешним меркам посещаемость УПЛ – неимоверная. И это, опять же, на матч без турнирной интриги. Жалко только, что по-настоящему зрелища болельщики в этот вечер не увидели.

Шиза тура

Фаны «Динамо» на матч с «Шахтером» пришли в белом. В целом, красивое зрелище. В НБА на знаковых матчах плей-офф, когда в белом все зрители на трибунах, вообще выглядит завораживающе. Фаны «Динамо» свою акцию назвали «Белая шиза» и, как оказалось, с названием не ошиблись. Файера, пиротехника – ну, допустим. Но зачем устраивать маски-шоу с нацисткими символами и футболаками с изображением Гитлера? Не обошлось и без драки и забрасывания друг друга файерами. Кому-то пришла в голову идея снять баннер фанов «Шахтера», который был вывешен над гостевым сектором. Дончане толпой ринулись его отвоевывать, полетели на верхний ярус и обратно файера. Картина, в общем, у наблюдателя УЕФА, который оценивал безопасность на стадионе, на котором пройдет финал Лиги чемпионов, сложилась полноценная.

Фраза тура

Главный редактор журнала «Футбол» и член Исполкома ФФУ Артем Франков после игры в своем твиттере не подбирал выражений, назвав матч лидеров УПЛ, мягко говоря, не самым лучшим зрелищем. «Большего УГ в исполнении «Динамо» и «Шахтера» не видел никогда. Может, в 90-х?

В Киеве действия обеих команд были проникнуты суровой неприязнью к футболу Украины и его болельщикам. Революционная ситуация: низом не могут, верхом не хотят.

Ну а теперь придумайте хоть одну причину для без малого 52 тысяч болельщиков вернуться сюда на следующий матч? Что они здесь нашли».

Cерии тура

Завершив борьбу за второе место, «Заря», похоже, досрочно ушла в отпуск. Чем иначе объяснить безволие команды Юрия Вернидуба не только в игре с «Черноморцем», но и в последние несколько туров. В последних четырех встречах луганчане добыли всего одни ничью, трижды проиграв. И теперь преимущество над конкурентами в борьбе за бронзу – «Александрией» и «Черноморцем» всего четыре очка. В то же время победная серия команды Александра Бабича исчисляется уже тремя матчами. А кто-то говорил, что «моряки» незаслуженно попали в первую шестерку.

Ошибка тура

В Александрии не обошлось без судейского скандала. Ошибка арбитра, не зафиксировавшего офсайд у Поляруса, стала результативной. «К сожалению, судьба матча решилась за счет явной ошибки судьи. Самое главное то, что мы сегодня не заработали очки. Все забудется, никто не будет наказан, но у «Александрии» очки в копилке, а у нас - нет», - не скрывал свого разочарования после игры наставник «Олимпика» Роман Санжар.

Гол тура

Точный удар хавбека «Стали» Леандро не только принес очередную победу команде Леонида Кучука над «Звездой», но и получился весьма зрелищным.