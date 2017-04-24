В начале лета прошлого года ФИФА и Международный совет футбола от слов перешли к делу. Сразу шесть стран: Германия, Нидерланды, Португалия, Бразилия, США и Австралия согласились проводить тестирование «видеоасистента рефери» на разных уровнях национальных соревнований. Преимущество видеоассистента - это просто, дешево и дает возможность разбирать максимум спорных эпизодов. Предыдущие системы могли только определить, пересек ли мяч линию ворот и стоили 250 000 долларов для одного стадиона.
Источник — ТСН
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