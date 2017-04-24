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Зинедин ЗИДАН: «Зависим только сами от себя»

Наставник мадридского «Реала» - о матче против «Барселоны» (2:3)

  • 24.04.2017 13:35
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ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан
© ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан
На послематчевой пресс-конференции после встречи с «Барселоной» главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан был разочарован результатом матча, но высоко оценив игру своих подопечных, боровшихся в меньшинстве вплоть до финального свистка.
 
О матче 
 
«У нас нет поводов для радости, хотя мы многое сделали на протяжении всего матча. У нас была масса моментов для того, чтобы забить еще и завладеть преимуществом, но если ты не забиваешь, то всё может обернуться против тебя. Так и произошло. Мы разочарованы результатом. Когда удается сравнять счет, играя в меньшинстве, нужно включать голову и защищаться всей командой. Результат мог бы быть другим». 
 
О том, почему не удалось удержать ничью 
 
«Сравняв счет, мы были на подъеме и думали, что сможем забить и третий гол, поэтому сзади возникли свободные зоны и произошло то, что произошло. Сейчас мне нужно еще раз пересмотреть этот матч, но своих решений я бы не изменил. Борьба в Ла Лиге еще не окончена, нам предстоит сыграть еще достаточно матчей и сейчас нужно готовиться к ближайшему из них». 
 
О Лионеле Месси 
 
«Он сделал этот результат для своей команды, забив два гола. Остается только поздравить его. Месси был впереди, у него были голевые моменты, и он их реализовал. Но это никак не повлияет на нас, мы будем продолжать бороться вплоть до конца сезона». 
 
О результате 
 
«Мы не можем остаться довольными. Это первое домашнее Классико для меня, и я недоволен результатом, ведь у нас были все возможности забить еще, но мы их не использовали. Мы потеряли три очка. Нам предстоят еще матчи в Ла Лиге, и мы будем сражаться. Я верю в своих футболистов, и мы будем продолжать двигаться вперед. В понедельник будет тренировка, на которой мы начнем подготовку к следующему матчу». 
 
О том, повлиял ли Жерар Пике на судейство 
 
«Я не знаю и не хочу знать. В конце матча арбитр решил удалить Серхио Рамоса, и нужно принять это. У нас было всё, чтобы выиграть этот матч, поэтому мы разочарованы. Мы провели уже достаточно матчей, когда, имея все возможности забить, мы не забивали. В это раз нам противостояла сильная команда, которая знает, как ответить, именно это им и удалось сделать. Уже ничего не изменишь, но мы по-прежнему зависим только сами от себя». 
 
О том, что последние минуты матча «Реал Мадрид» играет не головой, а сердцем 
 
«Мы думали, что сможем забить третий гол, поэтому я не могу сказать, что мы играли, не включив голову. Нам удалось вырвать ничью, играя вдесятером. Мы знали, что в этом матче идти вперед может быть опасно, и в итоге поплатились. Но я не стану упрекать своих футболистов. Да, мы потеряли три очка дома и конечно, мы расстроены потому, что по сути не заслуживали поражения. Но таков футбол. Сейчас нужно думать о матче, который нам предстоит сыграть в среду». 
 
О Ла Лиге 
 
«Еще ничего не решено. Конечно было бы лучше, если бы нам удалось взять три очка, но победил соперник, и нужно это признать». 
 
О Гарете Бэйле 
 
«Он сказал, что чувствует себя хорошо и готов играть, и я не жалею, что выпустил его. Я переживаю, что он получил травму, но эти вещи мы не можем контролировать. Он пройдет обследование и надеюсь, что скоро вернется в строй».
 

Источник — ФК Реал Мадрид

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