Стефан РЕШКО: «Динамо получит последнее предупреждение от УЕФА»

В пятницу в «украинском классико» киевское «Динамо» на своем поле со счетом 0:1 проиграло лидирующему в чемпионате «Шахтеру».
Ультрас «Динамо» подготовили акцию «#белаяшиза», призывая всех фанатов приходить на матч в белом. Сектор ультрас на матче вывесил баннер «100% білий» и традиционно «зажигал» файерами.
Инспектор УЕФА, в этой игре проверявший службы НСК «Олимпийский» на предмет готовности к финалу Лиги чемпионов-2018, мог увидеть не только файеры — но и, например, колпаки ку-клукс-клана со свастикой в секторе ультрас «Динамо».
Это ненормально, — сказал нам экс-глава КДК ФФУ Стефан Решко. — Думаю, о лишении Киева финала Лиги чемпионов речи не будет. Но что-то сродни последнему предупреждению из УЕФА может последовать».
Источник — Сегодня Спорт
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