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Стефан РЕШКО: «Динамо получит последнее предупреждение от УЕФА»

Во время матча «Динамо» – «Шахтер» на трибунах была замечена свастика

  • 24.04.2017 13:14
  • 1312 просмотров
  • 3 комментария
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Стефан РЕШКО: «Динамо получит последнее предупреждение от УЕФА»
В пятницу в «украинском классико» киевское «Динамо» на своем поле со счетом 0:1 проиграло лидирующему в чемпионате «Шахтеру».
 
Ультрас «Динамо» подготовили акцию «#белаяшиза», призывая всех фанатов приходить на матч в белом. Сектор ультрас на матче вывесил баннер «100% білий» и традиционно «зажигал» файерами.
 
Инспектор УЕФА, в этой игре проверявший службы НСК «Олимпийский» на предмет готовности к финалу Лиги чемпионов-2018, мог увидеть не только файеры — но и, например, колпаки ку-клукс-клана со свастикой в секторе ультрас «Динамо».
 
Это ненормально, — сказал нам экс-глава КДК ФФУ Стефан Решко. — Думаю, о лишении Киева финала Лиги чемпионов речи не будет. Но что-то сродни последнему предупреждению из УЕФА может последовать».
 

Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    Одинокий волк
      Одинокий волк, 24.04.2017 13:26
    +5
    Удивляюсь я ДК, вроде не пальцем деланные люди там, а не могут выявить конченых ублюдков, которые так подставляют нашу страну, наш народ, наш футбол, наших отличных в целом болел. Почему такого не было и близко на Евро-2012, да потому, что рано еще было для кремлядей, а теперь на каждом матче такая подстава. Патриот не может не понимать, что такой выходкой он делает зло всем нам, значит это делается теми уродами, которые поджигают землю на Донбассе и расшатывают мир терактами, если не ими конкретно, то за их деньги и по их заказу.
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    zzg77
      zzg77, 24.04.2017 13:33
    +7
    Одинокий волк, 24.04.2017 13:26
    Удивляюсь я ДК, вроде не пальцем деланные люди там, а не могут выявить конченых ублюдков, которые так подставляют нашу страну, наш народ, наш футбол, наших отличных в целом болел. Почему такого не было и близко на Евро-2012, да потому, что рано еще было для кремлядей, а теперь на каждом матче такая подстава. Патриот не может не понимать, что такой выходкой он делает зло всем нам, значит это делается теми уродами, которые поджигают землю на Донбассе и расшатывают мир терактами, если не ими конкретно, то за их деньги и по их заказу.

    Согласен! Таких уродов отлавливать и сажать за разжигание экстремизма и пропаганду фашизма!!! От этого больше вреда, чем от памятников Ленину и советских названий улиц и городов.
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    Станислав Бакан
    online
      Станислав Бакан, 24.04.2017 14:08
    0
    Опять Ленин виноват))) Если такие патриоты, то сами и разбирайтесь со своими фанатами.
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