Экс-игрок сборной Чехии покончил с собой

Защитник турецкого клуба «Газиантеспор» Франтишек Райторал найден мертвым в собственной квартире. Местная полиция причиной смерти называет самоубийство.

Британское издание ВВС пишет о том, что 31-летний футболист повесился. Это подтверждает и президент «Газиантеспора» Ибрагим Кызыл. Напомним, что Райторал провел 14 матчей в составе сборной Чехии и принял участие в чемпионате Европы 2012.

Ранее футболист выступал в составе чешской «Виктории», с которой становился чемпионом страны.