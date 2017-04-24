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Экс-игрок сборной Чехии покончил с собой

Франтишек Райторал найден мертвым в своей квартире в Турции

  • 24.04.2017 12:35
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Экс-игрок сборной Чехии покончил с собой
Защитник турецкого клуба «Газиантеспор» Франтишек Райторал найден мертвым в собственной квартире. Местная полиция причиной смерти называет самоубийство.
 
Британское издание ВВС пишет о том, что 31-летний футболист повесился. Это подтверждает и президент «Газиантеспора» Ибрагим Кызыл. Напомним, что Райторал провел 14 матчей в составе сборной Чехии и принял участие в чемпионате Европы 2012.
 
Ранее футболист выступал в составе чешской «Виктории», с которой становился чемпионом страны.
 

Источник — Sport.ua

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