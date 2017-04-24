Жерар ПИКЕ: «Реал привык здесь к другому»

После поединка чемпионата Испании против «Реала» с прессой пообщался защитник «Барселоны» Жерар Пике.

- Барселона сделала шаг в борьбе за победу в чемпионате Испании. Считаю, результат справедливый. Побеждать на таких стадионах, как Бернабеу, всегда сложно. Думаю, в целом Барса превзошла Реал в этой встрече.

Красная карточка Рамоса? Это чистая красная. Он прыгал вперед двумя ногами. Просто они здесь привыкли к другому, дозволяющему судейству, а сегодня оно таким не было.