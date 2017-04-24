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Жерар ПИКЕ: «Реал привык здесь к другому»

Защитник «Барселоны» - о матче против «Реала» (3:2)

  • 24.04.2017 12:26
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goal.com. Жерар Пике
© goal.com. Жерар Пике
После поединка чемпионата Испании против «Реала» с прессой пообщался защитник «Барселоны» Жерар Пике.
 
- Барселона сделала шаг в борьбе за победу в чемпионате Испании. Считаю, результат справедливый. Побеждать на таких стадионах, как Бернабеу, всегда сложно. Думаю, в целом Барса превзошла Реал в этой встрече.
 
Красная карточка Рамоса? Это чистая красная. Он прыгал вперед двумя ногами. Просто они здесь привыкли к другому, дозволяющему судейству, а сегодня оно таким не было.
 

Источник — Sport.ua

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