Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Габор КИРАЙ: «Дал более 300 интервью после Евро»

Легендарный голкипер сборной Венгрии - о выступлении на Евро-2012

  • 24.04.2017 12:00
  • 192 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Габор КИРАЙ: «Дал более 300 интервью после Евро»

Габор Кирай - живая легенда. Он играл в Бундеслиге и АПЛ, является рекордсменом сборной Венгрии по количеству матчей, однако в первую очередь стал известным на весь мир из-за своего неповторимого стиля: серых игровых штанов. Сейчас он играет в венгерском клубе Халадаш, и журналисты Профутбола в рамках своего футбольного путешествия по Европе заглянули к Кираю в гости.


 

Источник — ТСН

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.