вообще то шева, скорее всего, имел ввиду сидящих на банке конопленку и караваева, возможно зинчен...

так не смотри, чего распыляешься? кого ставить и хуже не будет, если кроме Шахты в Европе из себя...

плять, если все импортные сидят на лавке, то бери ребят из УПЛ, хуже точно не будет, ну епта..это...