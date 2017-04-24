Габор Кирай - живая легенда. Он играл в Бундеслиге и АПЛ, является рекордсменом сборной Венгрии по количеству матчей, однако в первую очередь стал известным на весь мир из-за своего неповторимого стиля: серых игровых штанов. Сейчас он играет в венгерском клубе Халадаш, и журналисты Профутбола в рамках своего футбольного путешествия по Европе заглянули к Кираю в гости.
Источник — ТСН
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