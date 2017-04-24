Ибрагимович не собирается завершать карьеру из-за травмы

35-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович не планирует завершать игровую карьеру из-за травмы колена. Об этом футболист написал в своем аккаунте в Instagram.

«Прежде всего, спасибо вам всем за поддержку и любовь.

Уже не новость, что я травмировался и некоторое время буду вне футбола.

Я пройду через это, как и через все остальное, и вернусь еще сильнее. До этого я играл и с одной ногой, так что это не будет проблемой. Я уверен в том, что только я сам решу, когда мне остановиться. Сдаваться – не вариант. Увидимся», – написал Ибрагимович.

Златан получил травму 20-го апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Восстановление нападающего продлится приблизительно 9 месяцев.

В текущем сезоне Ибрагимович провел за «Манчестер Юнайтед» 46 матчей во всех турнирах, где забил 28 мячей и отдал 10 голевых передач.