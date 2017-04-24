Виктор ВАЦКО: «Шахтер провел невероятно рациональный матч»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко поделился мнением о домашнем поединке «Динамо» против «Шахтера» (0:1).

- Ключевая фраза была сказана Фонсекой: «Шахтер» очень хорошо изучил манеру игры «Динамо» и лишил их всех козырей. Мне очень понравилась игра с тактической точки зрения. С точки зрения зрелищности – наверное, самый слабый матч этого тандема за последние годы. На прошлой неделе мы говорили, что между командами разница в 11 очков. Таким образом, «Шахтер» не имел особых стимулов, ведь растратить такое преимущество за 7 туров очень сложно. Дончане сыграли, мне кажется, отталкиваясь от своего позиционного преимущества. «Шахтер» провел невероятно рациональный матч.

Что мы увидели? Быстрый гол от «Шахтера» на 12-ой минуте, а затем гости просто закрылись. Не так, что команда «автобус выстроила» перед собственной вратарской площадкой. Нет, «Шахтер» закрылся командно, очень грамотно сыграла средняя линия. Они не давали киевлянам развивать позиционные атаки, смогли противостоять трем защитникам, где ни один не имеет должного первого паса. Вот таким образом динамовцы Ярмоленко, Беседин и Гармаш остались без мяча. «Шахтер», в свою очередь, играл по счету, в атаку не бежал и не раскрывался лишний раз.

Хозяевам поля быстрый контроль мяча не удавался. «Динамо» играло с тремя центральными защитниками, которые боятся брать игру на себя, когда это нужно. Мне не понравилась центральная линия - Шепелев и Сидорчук, которые слишком медленно работали с мячом и от которых практически не было работы вперед. Они перестраховывались и отдавали пас в основном «поперек-назад». И поэтому «Динамо» выглядело каким-то тяжеловатым, закомплексованным. Возможно, это было продиктовано грамотной слаженной позиционной игрой соперника, без срывов и без свободных зон. Очень трудно «Динамо» было преодолевать эту оборону, когда «Шахтер» всей командой отрабатывает сзади, когда все большими силами отходят за линию мяча, создавая идеальную компактность. От Реброва не хватило гибкости, тактических прихотей и каких-либо изменений на поле.