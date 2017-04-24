ЛЕОНЕНКО: «На Динамо сейчас даже за деньги и пиво никто не пойдет»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко прокомментировал матч 26-го тура Чемпионата Украины «Динамо» - «Шахтер» (0:1).

- Как заставить народ прийти на стадион после такой игры от «Динамо»? «Олимпийский» на поединке был почти заполнен, присутствовало 52 тысячи зрителей. И Ребров хочет, чтобы болельщики продолжали приходить. Как, если киевляне даже и близко не создали ни одного момента за 95 минут? Сейчас, даже если будешь деньги давать и пиво наливать — никто не пойдет. Я, кроме как позора от «Динамо», вообще ничего не вижу, если честно. Нельзя играть дома и давать «Шахтеру» делать все, что заблагорассудится. Но это все в первом тайме, ведь во втором даже игры не было. Там были толчки, локти, кровь и сломанные носы.

А «Шахтер» идеально сыграл против «Динамо», я считаю. Кто-то в любом случае должен ошибаться – в данном случае, это были Сидорчук и Шепелев. «Шахтер» давно уже играет в футбол, а «Динамо» — мучается. Для гостей это лучшая игра в обороне за весь чемпионат, и в нападении они сыграли неплохо. В первом тайме «Шахтер» выглядел, как немцы: забили гол и, как «Бавария» раньше играла, сели в оборону.

Далее, у «Динамо» есть странность — Ребров уже пятую игру не меняет состав. Он говорил о том, что у него все равны, он любит ротацию. Оказывается, у него вообще и выбора нет: я посмотрел на скамейку запасных — там левый полузащитник Цыганков и Яремчук. Все остальные – опорники. Хотя, в целом, это правильно — не менять основной состав. Это называется «наигрывать», так все делают.