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ЛЕОНЕНКО: «На Динамо сейчас даже за деньги и пиво никто не пойдет»

Киевской команде нельзя так играть дома, считает специалист

  • 24.04.2017 11:01
  • 1472 просмотров
  • 8 комментария
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footballua.tv. Виктор Леоненко
© footballua.tv. Виктор Леоненко

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко прокомментировал матч 26-го тура Чемпионата Украины «Динамо» - «Шахтер» (0:1).

- Как заставить народ прийти на стадион после такой игры от «Динамо»? «Олимпийский» на поединке был почти заполнен, присутствовало 52 тысячи зрителей. И Ребров хочет, чтобы болельщики продолжали приходить. Как, если киевляне даже и близко не создали ни одного момента за 95 минут? Сейчас, даже если будешь деньги давать и пиво наливать — никто не пойдет. Я, кроме как позора от «Динамо», вообще ничего не вижу, если честно. Нельзя играть дома и давать «Шахтеру» делать все, что заблагорассудится. Но это все в первом тайме, ведь во втором даже игры не было. Там были толчки, локти, кровь и сломанные носы.

А «Шахтер» идеально сыграл против «Динамо», я считаю. Кто-то в любом случае должен ошибаться – в данном случае, это были Сидорчук и Шепелев. «Шахтер» давно уже играет в футбол, а «Динамо» — мучается. Для гостей это лучшая игра в обороне за весь чемпионат, и в нападении они сыграли неплохо. В первом тайме «Шахтер» выглядел, как немцы: забили гол и, как «Бавария» раньше играла, сели в оборону.

Далее, у «Динамо» есть странность — Ребров уже пятую игру не меняет состав. Он говорил о том, что у него все равны, он любит ротацию. Оказывается, у него вообще и выбора нет: я посмотрел на скамейку запасных — там левый полузащитник Цыганков и Яремчук. Все остальные – опорники. Хотя, в целом, это правильно — не менять основной состав. Это называется «наигрывать», так все делают.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    fuckyoupeople
      fuckyoupeople, 24.04.2017 11:29
    +4
    Е.......ат как всегда,при чём тут Бавария,когда это она садилась в оборону после забитого мяча?Я тебя , закодирую по фотографии!
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    Darkness1984
      Darkness1984, 24.04.2017 11:36
    +3
    Во втором тайме не было футбола, были толчки, кровь и сломанные носы.
    Так это ДК ломало носы? Срна на удаление заработал..И вообще во втором тайме я узнал ШД Лкческу, только не по игре, а п подлых толчах в спину, нарушений Срны, отмашку и тому подобное.. я ни в коем случае не выгораживаю ДК, так как за всю игру не создали ни одного момента который бы мог закончится голом.. но т ШД не блестел, особенно во втором тайме, тупо сидел в защите и ловили игроков ДК на офсайдах. Футбол был унылым от обеих команд и это прискорбно. Ну а Леон в своем репертуаре, видать косточку кинули и понеслась
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    dknedounbas
      dknedounbas, 24.04.2017 11:43
    -1
    Алкаш он и есть алкаш - глотнул от рыжего и пошел тявкать в своем репертуаре
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    bsdmk
      bsdmk, 24.04.2017 12:07
    -2
    Интересно, он бывает трезвым?
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    Егор Тодов
      Егор Тодов, 24.04.2017 12:13
    -5
    Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
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    olgorl
      olgorl, 24.04.2017 12:26
    0
    Витя, как всегда, правду матку по самые гланды всем предлогает!
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    EGOS
    online
      EGOS, 24.04.2017 12:27
    0
    fuckyoupeople, 24.04.2017 11:29
    Е.......ат как всегда,при чём тут Бавария,когда это она садилась в оборону после забитого мяча?Я тебя , закодирую по фотографии!

    насчет "закодирую по фотографии" - пацталом
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    fff
    online
      fff, 24.04.2017 12:44
    0
    Егор Тодов, 24.04.2017 12:13
    Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
    ЭТО МОШЕННИК!
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