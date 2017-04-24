Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Динамо боялось играть в открытый футбол»

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко поделился своими впечатлениями от матча «Динамо» и «Шахтера».
- Тренер отталкивается от сильных сторон своих футболистов. Если Ребров не пошел на это, то он не был до конца уверен, что прессинг против «Шахтера» сработает. Меня удивил не то, что футбол был скучным, а то, каким он был корректным. Такое ощущения, что команды договорились друг друга не бить, раз они ни за что не борются. Показалось, что «Динамо» боялось играть в открытый футбол, чтобы не получить полную охапку мячей. Раньше получалось, что горняки забивали, сколько хотели, а динамовцы - сколько смогут.
Источник — Динамомания
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.