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Н'Голо Канте стал Игроком года в АПЛ

Полузащитник «Челси» получил престижную награду

  • 24.04.2017 10:49
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ФК Челси. Н'Голо Канте
© ФК Челси. Н'Голо Канте

Н'Голо Канте получил премию «Игрок года» в АПЛ.

В споре за эту награду футболист обошёл Эдена Азара, Ромелу Лукаку, Гарри Кейна, Златана Ибрагимовича и Алексиса Санчеса.

«Эта награда многое значит для меня, – заявил Канте. – Получить премию «Игрок года» – большая честь».

В начале недели Канте, Азар, Гари Кэйхилл и Давид Луис попали в символическую сборную года в АПЛ. Француз второй сезон подряд попадает в символическую сборную АПЛ. Канте также был в списке претендентов на главный индивидуальный приз и в прошлом розыгрыше. После первого и невероятного сезона на «Стэмфорд Бридж» Канте сумел получить престижную награду АПЛ.

Канте присоединился к «Челси» этим летом, перейдя из «Лестера», и пропустил в этом сезоне АПЛ всего один матч. Француз сразу же стал важной частью команды, которая сейчас лидирует в чемпионате Англии, опережая ближайшего преследователя на 4 очка.

Превосходный атлетизм, расчетливость, умение вести единоборства, скорость мышления и скорость работы с мячом делают очевидным решение футболистов, проголосовавших за Канте. 26-летний игрок получил высокие похвалы от Антонио Конте, от своих партнеров по команде и от многих других, проведя выдающийся сезон, который в ближайшие недели может стать ещё успешнее.

«Хорошо, что мы продолжаем борьбу в двух турнирах, – добавляет Канте. – Мы планируем побороться за оба трофея и показать свой максимум, чтобы выиграть оба турнира».

Канте стал третьим игроком в истории «Челси», вслед за Джоном Терри (2004/05) и Эденом Азаром (2014/15), который получил премию «Игрок года». Поздравляем, Н'Голо!

Источник — ФК Челси

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