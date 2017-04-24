Йожеф САБО: «Футболом это назвать тяжело»

Эксперт Йожеф Сабо прокомментировал игру «Стали» и «Звезды» (1:0).
- Я ожидал, что команды покажут интересный и открытый футбол. Мы могли рассчитывать на большое количество забитых мячей, ведь эти команды не ведут борьбу за выживание. Но получилось все наоборот. Команды сыграли в закрытый футбол, что это было? Это футболом назвать тяжело. Была борьба в центре поля без голевых моментов, с огромным количеством фолов.
Источник — ТК Футбол
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