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Йожеф САБО: «Футболом это назвать тяжело»

Специалист раскритиковал игру в исполнении «Стали» и «Звезды» (1:0)

  • 24.04.2017 09:56
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footballua.tv. Йожеф Сабо
© footballua.tv. Йожеф Сабо

Эксперт Йожеф Сабо прокомментировал игру «Стали» и «Звезды» (1:0).

- Я ожидал, что команды покажут интересный и открытый футбол. Мы могли рассчитывать на большое количество забитых мячей, ведь эти команды не ведут борьбу за выживание. Но получилось все наоборот.  Команды сыграли в закрытый футбол, что это было? Это футболом назвать тяжело. Была борьба в центре поля без голевых моментов, с огромным количеством фолов.

Источник — ТК Футбол

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