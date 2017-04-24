Олег САЛЕНКО: «Динамо пока не готово обыгрывать Шахтер»

Олег Саленко поделился впечатлениями от матча «Динамо» - «Шахтер» (0:1).

«Динамо» еще нужно время, чтобы не только изменить игру, но и добывать с ней результат, — говорит эксперт Олег Саленко. — В матче с «Шахтером» у киевлян ведь и моментов стоящих не было. Обыгрывать горняков команда Сергея Реброва пока не готова. И до следующей встречи в Харькове ничего не изменится».

«Радует, конечно, как «Динамо» действует на флангах с новой схемой. Но у киевлян есть много дыр в середине поля, не хватает стержня, поэтому необходимо усиливаться, нужен хотя бы один хороший разыгрывающий. Хорошо, конечно, если найдутся свои собственные воспитанники. И пока нет задач в чемпионате, надо готовить команду. Не за горами старт нового сезона, где еще надо будет пробиваться через квалификацию в групповой раунд ЛЧ».