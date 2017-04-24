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Олег САЛЕНКО: «Динамо пока не готово обыгрывать Шахтер»

У киевлян слишком много дыр в центре, считает специалист

  • 24.04.2017 09:48
  • 348 просмотров
  • 1 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Олег Саленко
© dynamo.kiev.ua. Олег Саленко

Олег Саленко поделился впечатлениями от матча «Динамо» - «Шахтер» (0:1).

«Динамо» еще нужно время, чтобы не только изменить игру, но и добывать с ней результат, — говорит эксперт Олег Саленко. — В матче с «Шахтером» у киевлян ведь и моментов стоящих не было. Обыгрывать горняков команда Сергея Реброва пока не готова. И до следующей встречи в Харькове ничего не изменится».

«Радует, конечно, как «Динамо» действует на флангах с новой схемой. Но у киевлян есть много дыр в середине поля, не хватает стержня, поэтому необходимо усиливаться, нужен хотя бы один хороший разыгрывающий. Хорошо, конечно, если найдутся свои собственные воспитанники. И пока нет задач в чемпионате, надо готовить команду. Не за горами старт нового сезона, где еще надо будет пробиваться через квалификацию в групповой раунд ЛЧ».

Источник — Вести

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Комментарии
    SergioS
      SergioS, 24.04.2017 10:58
    0
    Не знаю. Я просвета в основе не вижу. Суркис упорно повторяет старые ошибки и ничего в картине игры не меняется в лучшую сторону. Тень того Динамо.
    Молодежка радует.
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