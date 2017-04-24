ШЕВЧЕНКО: «В сборной есть линии, все игроки которых сидят на лавке»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал интервью относительно последних состоявшихся и предстоящих футбольных событий.

Про матч «Динамо» - «Шахтер»:

- Если бы команды реализовали моменты – думаю, интерес к матчу бы повысился. Возможно, команды нашли бы в себе силы идти вперед и забивать. Я был приятно удивлен тем, что на стадион пришли 51 тысяча людей — это очень хороший показатель. Сегодня болельщикам очень важно поддерживать футбол, а клубу давать определенное качество игры, чтобы фанаты вернулись на стадионы. Со своей стороны, каждый тренер и футболист должны думать об этом и стремиться к этому.

Про кадровый состав:

- Мы должны исходить из ситуации, которую мы имеем. Тренерский штаб старается комплектовать команду в условиях конкуренции за каждую позицию. Есть определенные линии, в которых все ведущие игроки сидят на лавке в своих клубах, поэтому тут есть небольшие сложности. Но это ни в коем случае не снимает с нас никакой ответственности. У нас есть определенная задача и мы будем стараться ее решить. Я верю в своих ребят и в успех.

Про поражение от Хорватии:

- Во первом тайме была определенная нервозность, скованность и у нас не получилось сыграть в ту игру, на которую мы рассчитывали. Во втором тайме команда прибавила, создала несколько моментов, но подвела реализация. К сожалению, мы не достигли того положительного результата, которого хотели, в поединке с командой Хорватии.

Про товарищеский матч 6-го июня с Мальтой:

- Еще есть время, посмотрим, в каком состоянии будут наши футболисты. Многие новые исполнители будут приглашены; это возможность попробовать другие схему и тактику, а также дать возможность сыграть тем игрокам, которые играли меньше. Поэтому, возможность сыграть товарищескую игру непосредственно перед официальным матчем является отличным вариантом для нас. Учитывая количество времени на подготовку, которым мы располагаем, у нас достаточно возможностей для работы над тактикой.

Про игру в три защитника:

- В три защитника мы играть не будем. Можем изменить совершенно расположение полузащитников, а также игроков атакующей линии. Поэтому, я не думаю, что на данный момент команда готова играть в три защитника. Мы не будем отходить от выбранной системы игры в защите, а передней линии коснутся изменения.

Про предстоящую игру против финнов 11-го июня:

- У Финляндии поменялся тренер, они изменили свою игру. Финны играют дома, а там никогда просто не бывает. Эта команда, даже независимо от того, какое количество очков она имеет, обладает собственными амбициями: показать хороший футбол и достойно выступить дома. А мы должны хорошо подготовиться, ведь нас в этом матче устраивает только победа.