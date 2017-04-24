ой как хоцца донецким добраться и доФФУ, Что б все плясали под Ахметку...

Не тризвонили , тому що голи "бруднуваті". І уявіть собі який би скандал могли підняти ...

Я думаю наконец-то не будет этих дураццких сравнений, кто круче Месси или Роналду? по-моему все о...

Я не люблю ни Барсу ни Реал но скажу так это был спектакль как в театре великих актёров с неожида...