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Олексій ГУЦУЛЯК: «Три гри м'яч не ліз в ворота»

Гравець «Карпат» прокоментував перемогу над «Волинню» (1:0)

  • 24.04.2017 09:19
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ФК Карпаты. Алексей Гуцуляк
© ФК Карпаты. Алексей Гуцуляк

Гравець «Карпат» Олексій Гуцуляк прокоментував перемогу над «Волинню» (1:0) в матчі 26-го туру УПЛ.

Источник — ФК Карпаты

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