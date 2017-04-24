Гравець «Карпат» Олексій Гуцуляк прокоментував перемогу над «Волинню» (1:0) в матчі 26-го туру УПЛ.
Источник — ФК Карпаты
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Гравець «Карпат» Олексій Гуцуляк прокоментував перемогу над «Волинню» (1:0) в матчі 26-го туру УПЛ.
Источник — ФК Карпаты
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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