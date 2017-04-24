На матч 26-го тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер» фанаты киевского клуба подготовили специальную акцию, получившую название «Белая Шиза». Все поклонников «Динамо» призвали прийти на игру в белом. Акцию поддержали игроки «Динамо», записав видеообращение к болельщикам.

На матче фан-сектор «Динамо» действительно был ярко-белым и выглядел весьма внушительно. Поединок прошел при обилии использования пиротехники, временами задымление было таким сильным, что накрывало соседние сектора. Некоторые фанаты выбрали себе красноречивые наряды. Например, белый колпак со свастикой на лбу.

Перформанс фанатов «Динамо» понравился далеко не всем. «Вонючий дым и грохот – это, по-вашему, футбол и боление? Вывезли бы вас один раз посмотреть и послушать, как болеет за «Барселону» «Камп Ноу». Семьями, с детьми, секторами. Со взаимным уважением друг к другу. И к команде соперника в том числе, даже если проиграли», – написал в Facebook небезызвестный Алексей Мочанов.

Фото champion.com.ua

Фото vk.com/troublemakersultrasaction