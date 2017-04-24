Юрий КЛИМЧУК: «Этого момента ждал с зимы»

Итоги победного матча против «Звезды» (1:0) подвел полузащитник каменчан Юрий Климчук, который в этой встрече дебютировал в Премьер-лиге.

- Юра, поздравляем с дебютом. Долго ждал этого момента?

- Да, долго ждал. С зимы, как с первой командой поехал на сборы, то можно сказать ждал этого момента каждый день. И вот дождался. Еще и получилось сегодня выиграть, так что день сегодня очень хороший.

- Какое задание ты получил от главного тренера перед выходом на поле?

- Использовать свои сильные качества, стараться на скорости обходить соперников. В общем, показывать свою лучшую игру.

- Пока ты ждал выхода на поле, команда забила единственный во встрече мяч. Что в этот момент происходило на скамейке запасных?

- Ну, я в этот момент не смотрел на скамейку, а сам очень сильно обрадовался. Все прыгали, радовались.

- В дубле ты являешься на данный момент лучшим снайпером в сезоне. Теперь ты дебютировал за основу. Когда мы сможем ожидать от тебя дебютного гола за первую команду?

- Это сказать очень сложно. Нужно много работать и тренироваться, и, может быть, скоро удастся забить и за первую команду, а моя фамилия появится на табло.