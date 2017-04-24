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Юрий КЛИМЧУК: «Этого момента ждал с зимы»

Молодой игрок «Стали» дебютировал в УПЛ

  • 24.04.2017 08:38
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ФК Сталь. Юрий Климчук (справа)
© ФК Сталь. Юрий Климчук (справа)

Итоги победного матча против «Звезды» (1:0) подвел полузащитник каменчан Юрий Климчук, который в этой встрече дебютировал в Премьер-лиге.

- Юра, поздравляем с дебютом. Долго ждал этого момента?
- Да, долго ждал. С зимы, как с первой командой поехал на сборы, то можно сказать ждал этого момента каждый день. И вот дождался. Еще и получилось сегодня выиграть, так что день сегодня очень хороший.

- Какое задание ты получил от главного тренера перед выходом на поле?
- Использовать свои сильные качества, стараться на скорости обходить соперников. В общем, показывать свою лучшую игру.

- Пока ты ждал выхода на поле, команда забила единственный во встрече мяч. Что в этот момент происходило на скамейке запасных?
- Ну, я в этот момент не смотрел на скамейку, а сам очень сильно обрадовался. Все прыгали, радовались.

- В дубле ты являешься на данный момент лучшим снайпером в сезоне. Теперь ты дебютировал за основу. Когда мы сможем ожидать от тебя дебютного гола за первую команду?
- Это сказать очень сложно. Нужно много работать и тренироваться, и, может быть, скоро удастся забить и за первую команду, а моя фамилия появится на табло.

Источник — ФК Сталь Каменское

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