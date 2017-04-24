Зинедин ЗИДАН: «Мы должны поздравить Месси»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан на послематчевой пресс-конференции поделился впечатлениями о поражении от «Барселоны» (2:3) в матче 33-го тура испанской Примеры.

«У нас были шансы, чтобы забить и окончательно убить интригу в игре. Учитывая обилие моментов, мы немного разочарованы. У нас было много матчей, где мы много создавали, но мало забивали. За это приходится платить. Барселона умеет играть и знает, как доставить неприятности сопернику.

Рефери решил удалить Рамоса, и мы приняли это. Мне не в чем упрекнуть моих игроков. Мы продолжим действовать в прежнем ключе, в чемпионате еще предстоит пройти длинную дистанцию. После сегодняшней игры ничего особенно не изменилось. Все в наших руках, мы продолжим идти вперед.

Мы должны поздравить Месси (Лионель оформил дубль, вырвав победу для своей команды на 93-й минуте – прим. Sport.ua). У него были моменты, и он ими воспользовался», – сказал Зидан после матча.