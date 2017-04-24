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ДМИТРУЛИН: «Шахтер, наверное, очень хорошо изучил игру Динамо Киев»

Известный экс-футболист «Динамо» поделился мнением о новой схеме игры «бело-синих»

  • 24.04.2017 08:17
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fcdynamo.kiev.ua. Юрий Дмитрулин
© fcdynamo.kiev.ua. Юрий Дмитрулин
3 апреля в рамках проекта «90 лет «Динамо» прошла встреча, посвященная просмотру домашнего поединка группового турнира Лиги чемпионов розыгрыша 1997/98 «Динамо» - «Барселона». Напомним, подопечные Валерия Лобановского разгромили каталонцев в Киеве - 3:0. 
 
Почетными гостями мероприятия стали выступавшие в том матче игроки - Юрий Дмитрулин и Юрий Максимов, а также представитель нынешнего состава «Динамо» - Сергей Сидорчук. 
 
Юрий Дмитрулин, который играл в том матче за «Динамо», ответил на несколько вопросов, специально для Sport.ua
 
- Юрий Михайлович, Вы - воспитанник «Динамо». Сейчас у киевлян много воспитанников на подходе: и в U-21, и в U-19. Могут ли они заменить легионеров и играть на уровне европейской команды? 
- Будет решать тренер, смогут они играть, или - нет. Для них сейчас созданы все условия для того, чтобы показывать свой уровень, доказывать свою профессиональную пригодность, попадать в состав, играть. Вы сами посмотрите, что взят курс на омоложение состава, организацию состава, поэтому всё в их руках.
 
- «Динамо» перешло на игру в 3 защитника и результаты улучшились, за исключением последнего матча против «Шахтера». Успешна ли на Ваш взгляд эта схема, подходит ли она «Динамо»? 
- Понимаете, одно дело играть с «Олимпиком», «Александрией» по такой схеме. Без разницы, какая схема. Всё зависит от соперника. «Шахтер», наверное, очень хорошо изучил игру «Динамо» Киев, то что киевляне в последнее время показывают. Тренер решил играть так. Сами видели, Срна и Исмаили практически не подключались к атакам. Перекрыли свободную зону, не дали разбежаться игрокам, поэтому такой результат. Может быть, «Олимпик» и «Александрия» готовились по-другому, поэтому результат был другим. Здесь всё зависит от подготовки к игре, готовности футболистов демонстрировать мастерство.
 
- Нравится ли Вам игра сборной Украины под руководством Андрея Шевченко?
- Понимаете, прошло мало времени, не так много игр, чтобы по результатам делать какие-то выводы. Пытаются навязать сопернику свой футбол, контроль мяча. Контроль контролю - рознь. Можно делать тридцать передач, но если 25 из этих передач приходят на долю защитников, то смысл этого контроля? Мы смотрим «Барселону», другие сильнейшие клубы. У них контроль мяча в средине поля, на половине поля соперника, и у них контроль мяча для чего? Для того, чтобы подготовить атаку,
вскрыть оборону, найти слабые места, свободную зону. У нас как бы просто контроль ради контроля, потому что это модно. Я этого не понимаю...
 
- Как-то Лобановский назвал Вас самым ефективным игроком "Динамо", сказал, что у Вас количество тактико-технических действий (ТТД) - на уровне Зидана. Не хотели ли Вы поиграть в зарубежном чемпионате, в каком-то супер-клубе?
- Первый раз слышу (улыбается). У нас ни агентов, никого не было. Мы принадлежали клубу «с головы до пяток», поэтому как решит решит президент, так и складывалась дальнейшая судьба.
 
- Как Вам нынешний формат чемпионата Украины? Нужно ли возвращаться к 16-ти командам?
- Тут можно дискутировать. Ситуация в стране, финансовая возможность клубов - это же всё взаимосвязано. Когда была стабильность в стране, когда были люди, которые вкладывали деньги в футбол - тогда 16 команд, пожалуйста, никаких вопросов, без проблем. А сейчас нет смысла брать ещё четыре команды, которые просто будут для массовки.

Автор — Денис Шаховец, Sport.ua

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