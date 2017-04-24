Артем БЕСЕДИН: «Какие эмоции, если дома проиграли Шахтеру?!»

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин прокомментировал поединок против донецкого «Шахтера» (0:1).

- И тренерский штаб, и футболисты старались быть сдержанными, чтобы доиграть матч в полном составе. Было много нюансов, но что толку о них говорить, если счет на табло. Проиграли, нужно теперь готовиться к кубковой игре – она для нас очень важна.

- Динамовцы сегодня не велись на провокации – об этом просил тренерский штаб?

- Да, тренеры просили реагировать спокойно, сдержано, не быть вспыльчивыми. Думаю, с этим мы справились.

- В матче было много дальних забрасываний на вас, вы должны были цепляться за эти мячи?

- Задание всегда одно: забить мяч, создавать моменты, приносить пользу команде. Сегодня нужно было делать то же, что у нас получалось и раньше.

- Почему игроки «Динамо» так часто попадали в положение вне игры?

- Открывались за спину, действовали на гране офсайда. Да, это было рискованно, но, если бы не попали, был бы выход один на один – голевая ситуация. Нужно было это делать, открываться, бежать за спину, давать глубину.

- Результат не давил, но почему команды не играли раскрепощено, как в прошлых матчах?

- И такие игры бывают, трудные, когда исход матча решает один забитый мяч. Прошлый раз счет был 3:4 – Это футбол. Главное – сделать выводы и готовится дальше.

- Что в раздевалке говорили президент и тренер сборной Андрей Шевченко?

- Какие могут быть эмоции, если мы проиграли дома «Шахтеру»? Конечно, все расстроены и разочарованы.