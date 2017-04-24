Луис ЭНРИКЕ: «Теперь мы должны выиграть чемпионат»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями о выездной победе над «Реалом» (3:2) в поединке 33-го тура испанской Примеры.

«Никто не сомневается в силе «Реала», который в последние годы продолжает завоевывать титулы. Но после той поддержки, которую оказали нам фанаты в последнем матче Лиги чемпионов (0:0 с «Ювентусом» – прим. Sport.ua), мы сделали ответный жест и добыли для них победу.

Мы никогда не забудем овацию, которую устроили нам фанаты. Теперь мы должны постараться выиграть чемпионат.

Матчи «эль класико» требуют максимальной физической и ментальной готовности. То, что мы вырвали победу со счетом 3:2 на последней минуте, стало для нас мощным моральным бонусом. Обе команды стремились к победе, но мы создали больше шансов. Это была тяжелая игра до самого конца.

Месси всегда создает дисбаланс в середине поля, мы старались его использовать так часто, как только это возможно. В середине поля сложнее играть из-за высокой плотности футболистов. Чтобы давать ему пространство, мы должны держать игроков на линии обороны. Месси забил свой 500-й мяч здесь на 92-й минуте, это позволило выиграть матч и стало важной вехой для «Барселоны».

Замечательно выигрывать на 92-й минуте!», – отметил Энрике.