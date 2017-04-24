Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер с большим уважением относится к Динамо»

Полузащитник «Шахтера» – о победе над «Динамо» (1:0) и подготовке к кубковому поединку с «Днепром».



– Тарас, какие впечатления оставил матч против «Динамо»?

– Провели хорошую встречу, сыграли уверенно. Фактически в первом тайме сделали результат, а после перерыва отошли назад и старались уже действовать на контратаках. В целом «Шахтер» сработал очень неплохо, все помогали друг другу. «Динамо» практически ничего не создало у наших ворот, и, я считаю, это заслуга всей команды. Мы правильно и надежно сыграли в обороне – на чем акцентировал Паулу Фонсека.



– Из пяти последних встреч чемпионата с «Динамо» «Шахтер» одержал верх в четырех. В чем «горняки» сильнее соперника?

– Команда очень много работает, и результаты наших ежедневных трудов проявляются на поле. «Шахтер» с большим уважением относится к «Динамо», все наши поединки всегда были принципиальными. Конечно, все рады, что на данный момент «горняки» доминируют в противостоянии с принципиальным соперником. Но, еще раз повторю, мы с большим уважением относимся к «Динамо».



– Впереди кубковый матч с «Днепром». В двух встречах чемпионата «Шахтер» забил ему шесть голов, не пропустив ни одного. Что можно ожидать от аутсайдера Премьер-лиги?

– «Днепр» – молодая команда, но, думаю, нас ждет сложная игра, потому что кубковые матчи – это шанс для клуба побороться за второй по значимости трофей в Украине. Нужно очень хорошо настроиться, чтобы не повторилась ситуация с «Черноморцем». Почти уверен, что мы будем доминировать, а «Днепр» станет действовать от обороны. У них есть быстрые, техничные футболисты, которые могут убежать в контратаку. Мы должны использовать свои моменты, ведь от этого зависит результат поединка.



– «Днепр», взяв верх над «Ворсклой», также подходит к встрече с «Шахтером» в хорошем настроении. Михайленко обещает сюрпризы…

– «Шахтер» всегда сосредоточен на своей игре, независимо от того, как действует соперник. Я не знаю, какие они могут преподнести сюрпризы. Возможно, поменяют что-то в тактике или сделают ротацию состава. В любом случае они будут готовиться и тщательно разбирать нашу команду. Мы должны показать свою игру, сконцентрироваться на наших принципах построения действий как в обороне, так и в атаке. Пользуясь моментом, хочу пригласить всех болельщиков «Шахтера» на стадион. В Харькове всегда отличная атмосфера, люди с удовольствием ходят на матчи. Нам поддержка трибун очень важна, ведь это мотивирует футболистов больше отдаваться игре.