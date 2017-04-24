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Александр БАНДУРА: «На ноль играют 11 человек, а не вратарь»

Голкипер «Стали» провел свой 100-й матч в УПЛ

  • 24.04.2017 07:34
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ФК Сталь. Александр Бандура
© ФК Сталь. Александр Бандура

Голкипер «Стали» Александр Бандура рассказал о своем сотом матче на уровне УПЛ.

- Александр, поздравляем тебя с юбилеем! Какие ощущения после сегодняшнего матча?
- Ощущения самые обычные, как после обычной игры.

- Следишь за своей статистикой?
- Да, я знал, что у меня впереди сотый матч где-то будет. Мне это мама еще сказала: «У тебя же сотый матч скоро!» Но это давненько было, но в целом я за этим не слежу.

- Насколько сегодня было тяжело сыграть на ноль?
- Это от команды зависит во многом, а не только от вратаря. Это 11 человек играют на ноль, а не вратарь. Голкипер «Звезды» ведь тоже тащил, тащил, но получил в девятку, что очень обидно для него.

- Ты давно не играл за основной состав. Не нарушились связи с защитниками?
-  Нет, мы же на тренировках работаем вместе. Все меня знают, мои возможности, а я  возможности партнеров. Так что всё тут нормально.

Источник — ФК Сталь Каменское

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