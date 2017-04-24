Месси забил 500-й мяч за Барселону

Лионель Месси в матче с «Реалом»оформил дубль, забив юбилейный 500-й гол в составе «Барселоны». Достижение нападающего сборной Аргентины сложно переоценить, а ведь в свои 29 Месси способен замахнуться еще на многие рекорды. UEFA.com анализирует самые главные цифры.

Голы Месси за «Барселону»

94: Лига Чемпионов УЕФА

3: Суперкубок УЕФА

5: чемпионат мира

343: чемпионат Испании

43: Кубок Испании

12: Суперкубок Испании

Всего: 500 голов

Международные турниры на уровне клубов

94: Лига чемпионов УЕФА

Месси и Криштиану Роналду не первый год участвуют в разнообразных снайперских гонках. Самый захватывающий спор современности заключался в том, кто из них первым забьет 100 голов в престижнейшем еврокубке. Победителем вышел португалец, который выбил почетную сотню, оформив хет-трик в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией». Аргентинец отстает от форварда «Реала» на шесть мячей.

Лучшие нападающие наших дней объективно вряд ли смогут замахнуться на показатель Герда Мюллера по количеству голов в среднем за матч - 34 мяча в 35 поединках Кубка чемпионов. Зато у Месси, который моложе Роналду почти на два с половиной года, думается, будет время перекрыть итоговый результат португальца, пусть даже тот добрался до сотни первым.

3: Суперкубок УЕФА

Месси - лучший бомбардир в истории Суперкубка УЕФА наряду с Олегом Блохиным, Радамелем Фалькао, Ари Хааном, Терри Макдермоттом, Гердом Мюллером, Франсуа ван дер Элстом и Робом Ренсенбринком. Впрочем, в 1972 году, когда матч проводился не под эгидой УЕФА, Хаан забил еще два гола в составе «Аякса», поэтому Месси требуются три мяча, чтобы выйти в единоличные лидеры по всем статистическим раскладам.

5: чемпионат мира среди клубов

Месси - один из четырех футболистов, забивших пять голов в соревновании, где встречаются победители турниров наподобие Лиги чемпионов из других конфедераций. Также в клубном чемпионате мира пять раз отличились Сесар Дельгадо (за мексиканский «Монтеррей»), Роналду и Луис Суарес, забивший все свои голы в турнире 2015 года.

Национальные турниры

343: чемпионат Испании

Месси - лучший бомбардир в истории чемпионата Испании. В ноябре 2014 года он обошел Тельмо Сарру (251). Семимильными шагами движется вперед и Роналду, который с 279 мячами отодвинул Сарру уже на третье место. Болельщикам «Реала» также будет приятно узнать, что на протяжении своей испанской карьеры Роналду забивает в среднем за каждый матч больше, чем Месси.

43: Кубок Испании

Бывший центрфорвард «Атлетика» Сарра не дожил до того момента, когда Месси побил его рекорд в «примере». Впрочем, до бомбардирского рекорда Сарры (81) в кубке страны аргентинцу еще очень и очень далеко. На счету Месси в этом турнире 43 мяча, и по этому показателю он делит лишь 11-ю строчку. В десятку он сможет пробиться, когда «Барселона» 27 мая встретится с «Алавесом».

12: Суперкубок Испании

На данный момент рекорд Месси (12 мячей) в безопасности. Ближайший преследователь Рауль Гонсалес (7 голов) уже давно не играет, а продолжающие карьеру конкуренты пока имеют лишь теоретические шансы.