Игорь СУРКИС: «Команда строится, мы на правильном пути»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис подвел итоги домашней встречи с «Шахтером», в которой киевляне уступили 0:1.

- «Шахтер» чувствовал себя спокойно и комфортно. Нам нужно было использовать те моменты, которые были. С таким соперником не может быть 10 голевых ситуаций, которыми можно распоряжаться если не сейчас, то потом. Получилась хорошая, боевая игра, теперь нужно двигаться дальше. Хотя эта игра ничего не решала, пришло такое количество болельщиков, что хотелось, чтобы футболисты порадовали забитыми мячами и высоким качеством игры.

- Почему, на ваш взгляд, матч получился менее зрелищным, чем предыдущий, когда команды на двоих забили семь мячей?

- Атаки атаками, но учитывайте, что мы играли с командой, которая на сегодня является лидером нашего чемпионата. «Шахтер» много лет играет одним составом, они сыграны, а у нас в составе футболисты, которые еще полгода назад не играли в первой команде. Считаю, мы на правильном пути: команда строится. Второй тайм мне понравился, но даже, если бы мы выиграли, интрига все равно не сохранилась бы. Повторюсь, через такие игры нужно строить команду. Надеюсь, мы встретимся с «Шахтером» в финале Кубка, тогда будет совсем другая игра, другие эмоции.

- Хотя результат не давил, команды все равно не были раскрепощенными…

- С точки зрения зрелищности, наверное, это одна из худших игр за последние годы. Имею в виду, для зрителей. Когда в прошлом матче в Киеве мы проиграли 3:4, на поле был совсем другой футбол: на скорости, с эмоциями, опасными моментами. Но тогда мы еще боролись за чемпионство.

- Бывший игрок «Шахтера» Вячеслав Шевчук сказал, что в последние лет 10 состав у «горняков» намного сильнее, чем у «Динамо». Как можете это прокомментировать?

- За последние годы «Шахтер» больше раз становился чемпионом, значит, они сильнее - с этим не поспоришь. Мы же сейчас не будем разбирать игроков по линиям. Состав должны обсуждать тренеры.

- «Динамо» давно не может обыграть «Шахтер» в чемпионате, что нужно менять?

- Нужно сохранять структуру игры и бороться с первой до последней минуты. Сегодня мы пропустили необязательный мяч, судя по тому, как играли обе команды, думаю, более закономерным был бы ничейный результат. А на счет изменений… «Барселона» тоже много лет подряд была на первом месте, а сегодня там «Реал». Нет ничего постоянного, нужно двигаться дальше.

- Что ждет команду впереди: перезагрузка, революция, эволюция или точечные изменения?

- Если мы сравним состав, который играл осенью и сегодня, они абсолютно разные. Заиграл Шепелев, на замену вышел Цыганков, футболистом основного состава стал Беседин. Также у нас два абсолютно новых центральных защитника. Не бывает так, что пять человек вводятся в основной состав, и это проходит незаметно. Считаю, мы находимся на правильном пути, и за остаток чемпионата мы оценим качество игры и сделаем соответствующие выводы.

- Было много офсайдов, с чем это связано?

- Я не тренер, чтобы ответить на этот вопрос. Наверное, грамотно играла оборона «Шахтера».

- Что сказали команде в раздевалке?

- Ничего особенного, поздоровался со всеми, поблагодарил за игру. Что тут скажешь – все ребята расстроены, они отдали на поле все силы. Возможно, не хватило каких-то эмоций, адреналина. Но и «Шахтер» меня также не поразил, если по этой игре делать вывод, кто сильнее, то я не могу сказать. Донетчане по очкам, может, и чемпионы, но не по этой конкретной игре.

- «Горняков» уже можно поздравить с чемпионством?

- Поздравлять нужно, когда им будут вешать на грудь медали. А вообще, это можно было сделать и после первого круга. Не имеет значения, 11, 14 или 8 очков отставания. Важно, какое качество игры мы будем показывать до конца чемпионата.

- Какие сейчас перед командой стоят задания?

- Будем бороться, чтобы выиграть Кубок Украины.

- На положение Реброва в команде это поражение никак не влияет?

- Мы же не будем это решать после каждой игры. Я уже говорил: когда закончится чемпионат, мы с Сергеем Станиславовичем сядем и все обсудим.